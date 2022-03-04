الحرب في أوكرانيا

ريبورتاج: اللاجئون الأوكرانيون إلى مولدافيا الفقيرة يأملون في الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي

01:29 مئات الأوكرانيين يلجؤون إلى مولدافيا هربا من القصف الروسي. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

يحاول مئات الآلاف من الأوكرانيين مغادرة البلاد هربا من المعارك والقصف الروسي. وفيما يتكدس العدد الأكبر من اللاجئين على حدود بولندا، تستقبل دول أخرى كالجارة مولدافيا البقية. وتمنع القوات الأوكرانية الرجال ممن هم في سن القتال من المغادرة وتدعوهم للبقاء والدفاع عن وطنهم. أما العابرون من النساء والأطفال والمسنين، فطريقهم يبقى مجهولا: إما البقاء في مولدافيا الفقيرة أو مواصلة الرحلة طمعا ببلوغ دول الاتحاد الأوروبي. تقرير عبد الله ملكاوي وكلوفيس كازالي وروب بارسونز زار إحدى نقاط العبور إلى مولدافيا.