مباشر: اندلاع حريق في محطة زابوريجيا النووية إثر قصف روسي والسلطات الأوكرانية تعلن إخماده

تعرض مبنى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، التي تعد الأكبر من نوعها في أوروبا إلى قصف روسي قبل أن تعلن كييف تمكنها من إخماده.

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي روسيا باللجوء إلى "الرعب النووي" ووجه لها اتهامات بالرغبة في تكرار كارثة تشرنوبيل

بعد القصف الروسي على محطة زابوريجيا النووية، حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "المتهوّرة" يمكن أن "تهدد مباشرة سلامة أوروبا بأسرها"،

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بروكسل لإجراء محادثات الجمعة من مسؤولين من الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي قبل أن يتحول إلى بولندا ودول البلطيق ومولدافيا

مفاوض أوكراني: الجانبان الروسي والأوكراني توصلا إلى تفاهم بشأن إقامة ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين خلال جولة المحادثات الثانية في بيلاروسيا.

بوتين يبلغ ماكرون بأن أهداف العملية الروسية في أوكرانيا ستتحقق في كل الأحوال، وأنه سيواصل معركته ضد القوميين في أوكرانيا "بلا هوادة".

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي على تويتر إن مليون شخص فروا من أوكرانيا في غضون أسبوع بعد غزو روسيا للبلاد.