الحرب في أوكرانيا

مباشر-أوكرانيا: موسكو تعلن وقف إطلاق نار لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية وزيلينسكي يندد برفض الأطلسي "المتعمد" لمنطقة حظر جوي

دبابة للجيش الروسي بالقرب من ماريوبول ، الجمعة 4 مارس 2022. © أ ف ب

نص: فرانس24 تابِع 2 دقائق

أعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار السبت للسماح بإجلاء المدنيين من مدينتين في شرق أوكرانيا إحداهما مرفأ ماريوبول الاستراتيجي المحاصر، وذلك بعد مشاورات بين ممثلين عن كييف وموسكو. ويتعرض ميناء ماريوبول الإستراتيجي لـ"حصار" يفرضه الجيش الروسي ولهجمات "عنيفة"، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة في وقت سابق، داعيا إلى إنشاء ممر إنساني. وعند نحو منتصف الليل بالتوقيت المحلي (22,00 ت غ)، قال فاديم بويتشنكو، في رسالة على حساب "تلغرام"، "حاليا نبحث عن حلول للمشاكل الإنسانية وعن كل السبل الممكنة لإجلاء لإخراج ماريوبول من تحت الحصار". كما عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أسفه للقرار "المتعمد" الذي اتخذه حلف شمال الأطلسي بعدم فرض منطقة حظر جوي في أوكرانيا في خضم الغزو الروسي لهذا البلد.