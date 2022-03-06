إسرائيل تعلن إمكانية وصولها لجميع الأطراف والقيام بوساطة بين أوكرانيا وروسيا

بينيت يلتقي شولتز في برلين في إطار وساطة لوقف الحرب في أوكرانيا. 5 آذار/مارس 2022.

أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي نافتالي بينيت السبت استعداده للقيام بوساطة في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، إذ زار موسكو قبل أن يتوجه إلى برلين ويجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. إلى ذلك، يزور الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ تركيا يوم الأربعاء حيث سيلتقي نظيره رجب طيب إردوغان، في مؤشر تقارب بين البلدين بعد سنوات من التوتر.

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نافتالي بينيت عن عرض لإطلاق وساطة السبت في النزاع بين روسيا وأوكرانيا إذ زار موسكو قبل أن يتوجه إلى برلين ويجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وعقد بينيت السبت اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين استمر ثلاث ساعات، ومن ثم تحدث هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتوجه بعد ذلك إلى برلين حيث التقى المستشار الألماني أولاف شولتس، وفق المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه تحدث مع زيلينسكي ثلاث مرات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأكد بينيت على "الالتزام الأخلاقي" للدولة العبرية في محاولتها وقف القتال في أوكرانيا. وأوضح قبيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أنه "لن يتوسع أكثر" في محادثاته، لكنه أكد على مواصلة العمل دبلوماسيا "حسب الحاجة" مع الأطراف المعنية.

وتابع: "حتى لو لم تكن الفرصة كبيرة لكن أرى أنه طالما هناك نافذة أمل صغيرة ولدينا إمكانية الوصول إلى جميع الأطراف... فمن واجبنا الأخلاقي بذل كل جهد ممكن". ولم ينضم بينيت إلى دول غربية وخصوصا الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، في إدانة الحرب مشددا في المقابل على العلاقات القوية مع كل من روسيا وأوكرانيا.

وكان مكتبه قد أعلن عن مغادرته موسكو في ساعة مبكرة السبت، علما بأنها خطوة استثنائية ليهودي متدين لا يقوم بأي مهام رسمية السبت.

وزيارة بينيت هي الأولى التي يقوم بها زعيم أجنبي إلى روسيا بعد غزوها أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

من جهة أخرى، أفادت الرئاسة الإسرائيلية عن زيارة للرئيس إسحق هرتسوغ الأربعاء إلى تركيا حيث سيلتقي نظيره رجب طيب إردوغان، في مؤشر تقارب بين البلدين بعد سنوات من التوتر.

وسيبحث الرئيسان "العلاقات الثنائية وإمكانية تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات"، وفق ما أفادت الرئاسة الإسرائيلية.

وسيكون هرتسوغ أول رئيس إسرائيلي يزور تركيا منذ عام 2003، وسيتوجه إلى إسطنبول أيضا للقاء أفراد من الجالية اليهودية.

فرانس24/ أ ف ب

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