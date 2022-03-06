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مباشر: فلاديمير بوتين يهدد بتجريد أوكرانيا من صفتها كـ"دولة" والجيش الروسي يواصل الضغط على جنوب أوكرانيا وكييف
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في اليوم الحادي عشر من غزو أوكرانيا، واصل الجيش الروسي الضغط على جنوب أوكرانيا وكييف. فيما هدد الرئيس فلاديمير بوتين بتجريد أوكرانيا من صفتها كـ"دولة" واعتبر العقوبات الدولية ضد بلاده بمثابة "إعلان الحرب". كما أعلنت شركتا الدفع بالبطاقات فيزا وماستركارد أنهما ستعلقان عملياتهما في روسيا، لتنضما بذلك إلى عدد متزايد من الشركات الأمريكية الكبرى التي علقت أعمالها في الأراضي الروسية على خلفية غزو أوكرانيا.
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- هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتجريد أوكرانيا من صفتها كـ"دولة"
- اعتبر بوتين العقوبات الدولية على بلاده بمثابة "إعلان الحرب"
- فيزا وماستركارد تعلقان عملياتهما في روسيا
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