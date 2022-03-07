الحرب في أوكرانيا: زيلينسكي يدعو المجتمع الدولي لتزويد بلاده بطائرات حربية ومقاطعة النفط الروسي

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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يزور مواقع قتالية ويلتقي جنودا على خط المواجهة مع الانفصاليين المدعومين من روسيا في منطقة دونيتسك. 6 ديسمبر/كانون الأول 2021.

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي الإثنين إلى تزويد بلاده بطائرات حربية ومقاطعة النفط الروسي والمنتجات النفطية الروسية وغيرها من الصادرات، وإلى زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو وفرض حظر تجاري دولي عليها. وتسببت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا إلى عزلها لدرجة غير مسبوقة في مثل هذا الاقتصاد الهائل.

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طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من المجتمع الدولي الاثنين تزويد أوكرانيا بطائرات عسكرية ومقاطعة النفط الروسي والمنتجات النفطية الروسية وغيرها من الصادرات.

وقال في تسجيل مصور "إذا استمر الغزو (لأوكرانيا) ولم تتخل روسيا عن خططها ضد أوكرانيا فحينئذ ستكون هناك حاجة إلى حزمة جديدة من العقوبات... من أجل السلام".

وطالب زيلينسكي بفرض عقوبات عالمية جديدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، واقترح وقف عمليات التصدير إلى روسيا. وقال إنه ينبغي زيادة الضغط الاقتصادي، ودعا إلى فرض حظر تجاري دولي على روسيا.

وأضاف الرئيس الأوكراني "قاطعوا عمليات التوريد إلى روسيا- إذا لم يلتزموا بالقواعد الحضارية- فلا ينبغي لهم تلقي السلع والخدمات من الحضارة- دعوا الحرب تطعمهم".

وأدت العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا من قبل الغرب إلى عزلها لدرجة لم يسبق لها مثيل في مثل هذا الاقتصاد الضخم.

فرانس24/ رويترز

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