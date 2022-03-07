الحرب في أوكرانيا

مباشر: الجيش الروسي يقصف خاركيف والخناق يشتد على العاصمة كييف

سكان قرية إيربين قرب العاصمة الأوكرانية كييف يهربون من القصف، 6 مارس/آذار 2022. © رويترز

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

يواصل الجيش الروسي الاثنين هجومه على الأوكرانيا وقصف خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد ويحاول حصار العاصمة كييف. فيما من المرتقب إجراء جولة ثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية وسط اليوم دون أن تعلق عليها آمال كبيرة. تابعوا آخر التطورات عبر شريط الأنباء المستمرة.