الحرب في أوكرانيا
مباشر: الجيش الروسي يقصف خاركيف والخناق يشتد على العاصمة كييف
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يواصل الجيش الروسي الاثنين هجومه على الأوكرانيا وقصف خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد ويحاول حصار العاصمة كييف. فيما من المرتقب إجراء جولة ثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية وسط اليوم دون أن تعلق عليها آمال كبيرة. تابعوا آخر التطورات عبر شريط الأنباء المستمرة.
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- قصف جوي مكثف ليل الأحد- الاثنين على مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا استهدف بالخصوص مركزا رياضيا بجامعة محلية ومباني مدنية.
- حسب رئاسة الأركان الأوكرانية، تركز القوات الروسية هجومها على خاركيف وتشرينيهيف شمالا وسومي (شمال شرق) وماكولاييف (جنوب) و"تحشد مواردها لإطلاق هجوم" على كييف.
- يواصل الجيش الروسي حصاره لميناء ماريوبول الاستراتيجي على بحر أزوف جنوب شرق البلاد حيث فشلت عشرات المحاولات للقيام بعمليات إجلاء إنسانية.
- من المرتقب إجراء جولة ثالثة من المحادثات الاثنين بين أوكرانيا وروسيا ولكن آمال نجاحها تبقى ضئيلة حيث وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شرطا مسبقا قبل أي حوال يتمثل في قبول كييف كل شروط موسكو بين نزع سلاح أوكرانيا وبقاءها كبلد محايد.
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