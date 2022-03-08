الحرب في أوكرانيا

مباشر: موسكو تعلن وقفا لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية في عدة مناطق أوكرانية

أوكرانيون هاربون من الهجوم الروسي بصدد انتظار حافلة على الحدود مع بولندا، 7 آذار/ مارس 2022. © رويترز

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

تنتظر أوكرانيا دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح الثلاثاء في عدة مدن بالبلاد ما سيمكن من إجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية فيما تؤكد كييف أن الجيش الروسي يواصل التقدم في أهم مناطق القتال. تابعوا آخر تطورات الحرب في أوكرانيا عبر شريط الأنباء المستمرة.