الحرب في أوكرانيا
مباشر: موسكو تعلن وقفا لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية في عدة مناطق أوكرانية
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تنتظر أوكرانيا دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح الثلاثاء في عدة مدن بالبلاد ما سيمكن من إجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية فيما تؤكد كييف أن الجيش الروسي يواصل التقدم في أهم مناطق القتال. تابعوا آخر تطورات الحرب في أوكرانيا عبر شريط الأنباء المستمرة.
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- الجيش الروسي يعلن فتح ممرات إنسانية عدة ووقف إطلاق النار في مناطق محددة لإجلاء المدنيين من مدن خاركيف وكييف وماريوبول وسومي الأوكرانية التي تشهد معارك عنيفة وكييف ترفض مقترح إجلاءهم إلى روسيا وبيلاروسيا.
- حسب رئاسة الأركان الأوكرانية، تركز القوات الروسية هجومها على خاركيف وتشرينيهيف شمالا وسومي (شمال شرق) وماكولاييف (جنوب) و"تحشد مواردها لإطلاق هجوم" على كييف.
- يواصل الجيش الروسي حصاره لميناء ماريوبول الاستراتيجي على بحر أزوف جنوب شرق البلاد حيث فشلت عشرات المحاولات للقيام بعمليات إجلاء إنسانية.
- دعت الولايات المتحدة وحلفاءها في مجلس الأمن روسيا إلى السماح بعبور المدنيين العالقين في المدن المحاصرة وعبور المساعدات في مناطق القتال
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تلقت تقارير تفيد بأن قصفا بقذائف المدفعية ألحق ضررا بمركز للأبحاث النووية في خاركيف، ثاني كبرى مدن أوكرانيا القصف دونت أن يؤدي إلى "عواقب إشعاعية".
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