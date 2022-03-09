بولندا مستعدة لوضع مقاتلاتها تحت تصرف واشنطن لدعم أوكرانيا عسكريا وموسكو تحذر من "سيناريو خطر"

الحرب في أوكرانيا

أعلنت بولندا الثلاثاء عن استعدادها لوضع مقاتلاتها الحربية من طراز ميغ-29 سوفياتية الصنع "فورا ومجانا" تحت تصرف الولايات المتحدة ونقلها إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا لإرسالها فيما بعد إلى الأوكرانيين، الذين يدافعون عن بلادهم بوجه الغزو الروسي منذ 24 فبراير/شباط. ودعا فولودومير زيلينسكي الأربعاء الغرب إلى اتخاذ "قرار بأسرع وقت" بشأن إرسال المقاتلات. في المقابل، نددت موسكو بالاقتراح البولندي محذرة من أن هذا الإجراء "سيناريو خطر".

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أعربت بولندا الثلاثاء عن استعدادها، في خضم الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، لوضع طائراتها من طراز ميغ-29 "فورا ومجانا" تحت تصرف الولايات المتحدة ونقلها إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا.

وفي السياق، أفادت وزارة الخارجية البولندية في بيان "سلطات جمهورية بولندا وبعد مشاورات بين الرئيس والحكومة مستعدة لنقل كل طائراتها من طراز ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين ووضعها تحت تصرف حكومة الولايات المتحدة".

من جانبه، حض الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الأربعاء الدول الغربية على اتخاذ "قرار بأسرع وقت" بشأن إرسال مقاتلات ميغ-29 وضعتها بولندا تحت التصرف لمساعدة أوكرانيا على مواجهة الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور بث عبر قناته على "تلغرام"، "اتخذوا قرارا في أسرع وقت، أرسلوا إلينا الطائرات" داعيا إلى درس الاقتراح البولندي "فورا". وأعلنت وارسو الثلاثاء أنها وضعت في تصرف واشنطن طائرات ميغ-29 سوفياتية الصنع، لترسلها بعد ذلك إلى كييف لكن واشنطن اعتبرت أن الاقتراح "غير قابل للتطبيق".

"سيناريو خطر"

في المقابل، ندد الكرملين الأربعاء باقتراح بولندا نقل طائرات ميغ-29 إلى الأمريكيين لترسل بعدها إلى كييف، معتبرا أن هذا الإجراء "سيناريو خطر". وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "هذا سيناريو بغيض وقد يكون خطرا".

واستبعد مسؤولون أمريكيون، بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، احتمال قيام أي دولة من دول حلف شمال الأطلسي بتزويد أوكرانيا المحاصرة بطائرات. لكن بلينكن أكد الأحد خلال زيارته مولدافيا أن الموضوع قيد المناقشة.

وقال الوزير الأمريكي للصحافيين "لا يمكنني التحدث عن جدول زمني، لكن يمكنني القول إننا ندرس الأمر بشكل نشط جدا". وأضاف بأن بلاده تجري "محادثات نشطة للغاية مع مسؤولين أوكرانيين (...) للحصول على تقييم محدث لاحتياجاتهم".

جاء ذلك غداة لقاء بين بلينكن ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عُقد عند الحدود الأوكرانية-البولندية، حض خلالها الأخير الولايات المتحدة على توفير المقاتلات. وتابع كوليبا عقب لقائه نظيره الأمريكي "إذا خسرنا الأجواء، ستسفك دماء أكثر بكثير على الأرض".

وفيما لا يزال القسم الأكبر من قدرات سلاح الجو الأوكراني بمنأى عن أي أضرار منذ بداية الحرب في 24 فبراير/شباط، إلا أن البلدين المتحاربين تكبدا خسائر فادحة ولم تتمكن أي منهما من السيطرة بشكل مطلق على أجواء البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

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