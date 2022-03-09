الحرب في أوكرانيا
مباشر: موسكو وكييف تتفقان على إقامة سلسلة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين
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اتفقت أوكرانيا وروسيا الأربعاء على إقامة ممرات إنسانية للسماح للمدنيين بمغادرة العاصمة الأوكرانية كييف وأربع مدن أخرى في البلاد خلال اليوم. فيما تم إجلاء أكثر من خمسة آلاف شخص حتى الآن من مدينة سومي الواقعة على بعد 350 كيلومترًا شمال شرق كييف، وفق ما نقلت وسائل إعلام أوكرانية. وعلى المستوى الدبلوماسي، من المرتقب أن يتوجه وزير الخارجية سيرغي لافروف الأربعاء إلى تركيا، حيث سيجري محادثات مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، حسب ما أوردت وزارة الخارجية الروسية.
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- موسكو وكييف تتفقان على إقامة سلسلة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين.
- روسيا ستسمح بإقامة ممرات إنسانية للسماح للمدنيين بإخلاء مدن كييف وتشرنيهيف وسومي وخاركوف وماريوبول بأمان من الساعة 10 صباحًا بتوقيت موسكو (7 صباحًا بتوقيت غرينتش)، وفق وكالة الأنباء الروسية تاس نقلا عن ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي.
- إجلاء أكثر من خمسة آلاف شخص حتى الآن من مدينة سومي الواقعة على بعد 350 كيلومترًا شمال شرق كييف.
- لقاء مرتقب لوزير الخارجية سيرغي لافروف الأربعاء إلى تركيا مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، في تركيا لإجراء محادثات، نقلا عن عن وزارة الخارجية الروسية.
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