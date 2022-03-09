الحرب في أوكرانيا

مباشر: موسكو وكييف تتفقان على إقامة سلسلة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين

زوجان يعبران جسرًا مدمرًا أثناء إجلاء المدنيين من بلدة إيربين ، شمال غرب كييف ، في 8 مارس 2022. © رويترز

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

اتفقت أوكرانيا وروسيا الأربعاء على إقامة ممرات إنسانية للسماح للمدنيين بمغادرة العاصمة الأوكرانية كييف وأربع مدن أخرى في البلاد خلال اليوم. فيما تم إجلاء أكثر من خمسة آلاف شخص حتى الآن من مدينة سومي الواقعة على بعد 350 كيلومترًا شمال شرق كييف، وفق ما نقلت وسائل إعلام أوكرانية. وعلى المستوى الدبلوماسي، من المرتقب أن يتوجه وزير الخارجية سيرغي لافروف الأربعاء إلى تركيا، حيث سيجري محادثات مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، حسب ما أوردت وزارة الخارجية الروسية.