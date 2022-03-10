مباشر: أوكرانيا تقول إنه "لا تقدم بشأن وقف لإطلاق النار" مع روسيا في محادثات أنطاليا
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عبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الخميس عن أسفه لعدم إحراز تقدم بشأن وقف لإطلاق النار في بلاده خلال محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنطاليا بجنوب تركيا. وأشار إلى أنه قرر مع وزير الخارجية الروسي "مواصلة محادثاتهما بهذه الصيغة". وانطلقت المحادثات بين الطرفين الخميس في اجتماع هو الأول على هذا المستوى منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير. من جهة أخرى أقر مجلس النواب الأمريكي خطة لتقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 13,6 مليار دولار، فيما وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقديم مساعدة مالية طارئة لأوكرانيا بقيمة 1,4 مليار دولار لمساعدتها على مواجهة "أزمة إنسانية واقتصادية هائلة".
- وزير الخارجية الأوكراني يعلن أنه "لا تقدم بشأن وقف لإطلاق النار" مع روسيا في محادثات أنطاليا
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- مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يوافق على تقديم مساعدة مالية طارئة لأوكرانيا بقيمة 1,4 مليار دولار.
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