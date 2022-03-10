وكالة الطاقة الذرية فقدت الاتصال بأجهزة المراقبة بمحطة زابرويجيا النووية بعد انقطاع مشابه بتشرنوبيل

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مساء الأربعاء أن أنظمتها التي تراقب المواد النووية بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا توقفت عن نقل البيانات إلى مقر الوكالة. وهذه المحطة هي الأكبر في البلاد وهي إحدى أربع محطات نووية فاعلة تؤمن نحو نصف احتياجات أوكرانيا من التيار الكهربائي، وإلى جانبها تضم البلاد مستودعات عدة للنفايات المشعة بينها محطة تشرنوبيل التي شهدت في العام 1986 أسوأ كارثة نووية في التاريخ.

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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مساء الأربعاء في بيان إن أنظمتها التي تراقب المواد النووية بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا توقفت عن نقل البيانات إلى مقر الوكالة، وذلك بعد يوم من إعلانها حدوث الانقطاع ذاته بمحطة تشرنوبيل.

وأضافت الوكالة أن مديرها العام رافائيل غروسي "عبر عن قلقه إزاء التوقف المفاجئ لتدفق مثل هذه البيانات من الموقعين إلى مقر الوكالة في فيينا، حيث توجد كميات كبيرة من المواد النووية في صورة وقود نووي سواء مستنفد أو غير ذلك فضلا عن أنواع أخرى من المواد النووية".

وقد أفادت الوكالة الآثنين بأن القوات المسلحة الروسية تتواجد على مقربة من هذه المحطة، الأكبر في أوكرانيا، محذرة من "أي عمل من شأنه أن يهدد أمن" المواقع النووية في البلاد.

وفي أوكرانيا أربع محطات نووية فاعلة تؤمن نحو نصف احتياجات البلاد على صعيد التيار الكهربائي، ومستودعات عدة للنفايات المشعة بينها محطة تشيرنوبيل التي شهدت في العام 1986 أسوأ كارثة نووية في التاريخ.

وفي موقع محطة تشيرنوبيل التي أصبحت في قبضة الروس، لم يتم استبدال رئيس الفريق المناوب منذ 24 شباط/فبراير، وفق الوكالة.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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