الحرب في أوكرانيا

ريبورتاج: أوكرانيون لجؤوا إلى مولدافيا محملين بأوجاعهم أمام مستقبل غامض

02:12 اللاجئون الأوكرانيون في مولدافيا © فرانس24

شهدت مولدافيا منذ اندلاع الهجوم الروسي على أوكرانيا، وعلى مدى أيام قليلة، وفود لاجئين أوكرانيين يعادل عددهم حوالي عشرة بالمئة من السكان المحليين، في أكبر هجرة جماعية تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. الكثير من هؤلاء اللاجئيين لقوا ترحابا حارا على أراضي جارتهم مولدافيا، من خلال تقديم المساعدات الغذائية وتوفير النقل المجاني... لكن لا يظل مع ذلك مستقبلهم غامضا. موفدونا وسيم الدالي ونادية مسيح وكارينا شابور زاروا أكبر مركز استقبال اللاجئين في العاصمة المولدافية كيشيناو، فيوضحون لنا أوضاع من احتمى به فرارا من المعارك.