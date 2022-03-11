الحرب في أوكرانيا

مباشر- الحرب في أوكرانيا: غارات جوية روسية تستهدف مناطق مدنية في دنيبرو

صورة نشرتها خدمة الطوارئ الأوكرانية في 11 آذار/مارس 2022 ، عمال الإنقاذ في موقع غارة جوية في دنيبرو. © أ ف ب

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

أعلنت إدارة الطوارئ الأوكرانية أن ضربات جوية أصابت الجمعة مناطق مدنية وأسفرت عن سقوط قتيل في مدينة دنيبرو الأوكرانية التي لم يطلها القصف الروسي من قبل. وفي وقت سابق اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية بمنع إجلاء مدنيين من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا (جنوب شرق) المحاصرتين وبشن "هجوم" بقذائف الدبابات على طريق كان يفترض به أن يكون ممرا إنسانيا آمنا. للمزيد من التفاصيل والتطورات تابعوا المباشر التالي.