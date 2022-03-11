الحرب في أوكرانيا
مباشر- الحرب في أوكرانيا: غارات جوية روسية تستهدف مناطق مدنية في دنيبرو
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أعلنت إدارة الطوارئ الأوكرانية أن ضربات جوية أصابت الجمعة مناطق مدنية وأسفرت عن سقوط قتيل في مدينة دنيبرو الأوكرانية التي لم يطلها القصف الروسي من قبل. وفي وقت سابق اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية بمنع إجلاء مدنيين من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا (جنوب شرق) المحاصرتين وبشن "هجوم" بقذائف الدبابات على طريق كان يفترض به أن يكون ممرا إنسانيا آمنا. للمزيد من التفاصيل والتطورات تابعوا المباشر التالي.
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- غارات جوية روسية تستهدف مناطق مدنية في دنيبرو
- الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم القوات الروسية بمنع إجلاء مدنيين من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا (جنوب شرق) المحاصرتين وبقصف ممر إنساني آمن.
- الدبابات الروسية شوهدت عند مداخل العاصمة الأوكرانية.
- الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيوجه كلمة للكنيست الإسرائيلي الروسي لبلاده وسيتحدث عبر تقنية الفيديو إلى النصب التذكاري للمحرقة في القدس.
- مجلس الأمن يبحث الجمعة بطلب من روسيا ملف "الأسلحة البيولوجية" في أوكرانيا.
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