مجلس الأمن يبحث بطلب من روسيا ملف الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا وواشنطن تحذر من استخدام موسكو أسلحة كيميائية

الحرب في أوكرانيا

© أ ف ب/ أرشيف

في خضم مخاوف غربية من استخدام موسكو أسلحة كيميائية في أوكرانيا، يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة جلسة طارئة بطلب من روسيا للبحث في اتهامات أطلقتها موسكو بإنتاج حكومة كييف أسلحة بيولوجية بدعم أمريكي.

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يجتمع مجلس الأمن الدولي الجمعة في جلسة طارئة بطلب من روسيا للبحث في اتهامات أطلقتها موسكو بإنتاج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا بدعم من الولايات المتحدة.

ويأتي اجتماع المجلس الذي يبدأ عند الساعة 16,00 بتوقيت غرينتش، بينما تتهم روسيا حكومة كييف بأنها تدير بالتعاون مع واشنطن مختبرات في أوكرانيا بهدف إنتاج أسلحة بيولوجية، وهو ما نفته العاصمتان.

وفي سنة 2018، كانت روسيا اتهمت الولايات المتحدة بأنها أجرت سرا تجارب بيولوجية في مختبر في جورجيا، وهي على غرار أوكرانيا جمهورية سوفياتية سابقة تسعى للانضمام إلى كل من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

كما أثارت واشنطن ولندن قضية أوكرانيا خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن الدولي حول ملف استخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب في سوريا، وهو ملف ما زال مفتوحا بسبب نقص في المعلومات من دمشق تدينه الأمم المتحدة.

مخاوف من استخدام أسلحة كيميائية

ومنذ الأربعاء، تحذر الولايات المتحدة وبريطانيا من أن روسيا قد تلجأ لاستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا.

وقال مساعد السفيرة الأمريكية في مجلس الأمن ريتشارد ميلز إن "روسيا نشرت تكرارا معلومات مضللة بشأن استخدام سوريا المتكرر لأسلحة كيميائية".

وأضاف أن "سيل الأكاذيب التي ضختها روسيا أخيرا في محاولة لتبرير الحرب المتعمدة وغير المبررة ضد أوكرانيا يجب أن يوضح، بصورة نهائية، أنه لا يمكن أيضا الوثوق بروسيا عندما تتحدث عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا".

من جهته، قال نظيره البريطاني جيمس كاريوكي إنه منذ عشرة أيام، "تواصل روسيا حربها العدوانية على أوكرانيا وتحاصر المدن وتقتل مدنيين بشكل عشوائي، وتجبر ملايين الأشخاص على الفرار بحثا عن الأمان".

وأضاف أن "أوجه التشابه مع سلوك روسيا في سوريا واضحة" و"المقارنة تمتد أيضا إلى الأسلحة الكيميائية، إذ نرى شبح التضليل الروسي المألوف يلوح في الأفق في أوكرانيا" حول هذا الموضوع.

أما المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك فقال الخميس "ليس لدينا أي معلومات (...) عن استخدامها المقبل" في أوكرانيا. وأضاف أن "استخدامها سيكون غير قانوني وسيشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".

ولم تأت فرنسا على ذكر أوكرانيا في خطابها. لكن السفير الألباني فريد خوجا الذي يشغل بلده مقعدا غير دائم في مجلس الأمن حرص على تقديم عرض طويل عن القصف الروسي لمستشفى التوليد الأوكراني. وقال "إنها جريمة يجب ألا تفلت من العقاب".

ورفض نائب السفير الروسي دميتري بوليانسكي، اتهامه. وكرر ما ذكرته موسكو من أن هذا المكان يحتله "مقاتلون" و"لم يستقبل منذ فترة طويلة نساء على وشك الوضع". وأضاف أن الصور التي تظهر امرأة حامل أمام هذا المستشفى المدمر مركبة.

فرانس24/ أ ف ب

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