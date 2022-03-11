مساعدات عسكرية أوروبية بـ500 مليون يورو لأوكرانيا لمواجهة الهجوم الروسي

الحرب في أوكرانيا

إيمانويل ماكرون يترأس قمة أوروبية في قصر فرساي، قرب باريس، حول الحرب في أوكرانيا. 11 مارس/آذار 2022.

في خطوة تأتي لمساعدة كييف على مواجهة الهجوم الروسي، اقترح الاتحاد الأوروبي الجمعة مضاعفة التمويل العسكري لأوكرانيا عبر تقديم مبلغ إضافي قدره 500 مليون يورو.

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قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة أن التكتل اقترح مضاعفة تمويل أوكرانيا عسكريا عبر تقديم مبلغ إضافي قدره 500 مليون يورو لمساعدة كييف على مواجهة الهجوم الروسي.

وشدد بوريل أنه "على يقين" بأن قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعين في فرنسا سيوافقون على زيادة حزمة الإنفاق التي موّل التكتل على أساسها تسليح أوكرانيا.

وكان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي استبعدوا الخميس أي انضمام سريع لأوكرانيا إلى التكتل لكنهم فتحوا الباب أمام تعزيز العلاقات مع كييف.

ويعقد القادة الأوروبيون الاجتماع لتحديد الردود الاقتصادية والعسكرية على الهجوم الروسي.

وأكدوا في بيان مكتوب "سنعزز علاقاتنا ونعمق شراكتنا من دون تأخير لدعم أوكرانيا في مسارها الأوروبي"، مؤكدين أن "أوكرانيا جزء من عائلتنا الأوروبية".

وتحدث رئيس الوزراء السلوفيني يانيش يانسا بشكل واضح عن انقسام بين "الذين يعتقدون أن (...) الأوكرانيين يقاتلون من أجل حياتهم ويستحقون رسالة سياسية قوية (...) والذين ما زالوا يناقشون الإجراءات". وتريد دول في أوروبا الوسطى بقيادة بولندا، تسريع الاعتراف بترشيح أوكرانيا.

فرانس24/ أ ف ب

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