كييف تتهم موسكو بقصف مسجد يحتمي فيه عشرات المدنيين بينهم أطفال

© أ ف ب

أعلنت السلطات الأوكرانية السبت عن قيام الجيش الروسي بقصف مسجد في مدينة ماريوبول المحاصرة، لجأ إليه 80 مدنيا بينهم أطفال ورعايا أتراك. وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد أشارت في وقت سابق إلى أن الوضع في المدينة الساحلية "ميؤوس منه" والمدنيون يحاولون الفرار ويعانون من نقص المياه والتدفئة فيما المواد الغذائية شارفت على النفاد.

إعلان اقرأ المزيد

أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية السبت تعرض مسجد لجأ إليه 80 مدنيا بينهم أتراك للقصف الروسي في ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا حيث يُحاصر آلاف الأشخاص منذ أيام.

وذكرت الوزارة في تغريدة على تويتر: "قصف الغزاة الروس مسجد السلطان سليمان وزوجته روكسولانا في ماريوبول". وأضافت أن "أكثر من 80 مدنيا بينهم أطفال كانوا يحتمون هناك، ومن بينهم مواطنون أتراك"، دون أن تُحدد متى وقع القصف.

تجدر الإشارة إلى أن ماريوبول محاصرة من القوات الروسية وتتعرض للقصف منذ أكثر من أسبوع.

وقد أعلن مسؤول في منظمة أطباء بلا حدود الجمعة أن الوضع في المدينة الساحلية "ميؤوس منه" والمدنيون يحاولون الفرار ويعانون من نقص المياه والتدفئة فيما المواد الغذائية شارفت على النفاد.

من جانبه، أفاد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر الجمعة بأن "ماريوبول المحاصرة تشهد أسوأ كارثة إنسانية على الأرض. 1582 قتيلا من المدنيين في 12 يوما".

وقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل في قصف استهدف مستشفى توليد في المدينة الاربعاء ما أثار استنكارا دوليا.

وتبذل جهود لفتح ممر إنساني جديد للسماح للمدنيين بمغادرة المدينة باتجاه زابوريجيا (200 كلم شمال شرق)، وفق نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك. ومنذ أيام يقول الأوكرانيون إن الجيش الروسي يقصف طريق قوافل الإجلاء ما يمنع الناس من المغادرة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك