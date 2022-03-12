الحرب في أوكرانيا

ريبورتاج: إجلاء اللاجئين الأوكرانيين اليهود إلى إسرائيل عبر مولدافيا

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الملايين من الأوكرانيين فروا من أتون حرب ضارية تعصف ببلادهم، ليتجهوا إلى بلدان أخرى من ضمنها إسرائيل التي تتأهب لاستقبال مئة ألف لاجئ أوكراني معظمهم من اليهود. فريق فرانس24 في مولدافيا ذهب إلى كنيس العاصمة كيشيناو المركزي الذي تحول إلى مركز لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين اليهود، حيث يتم نقل عدد منهم على متن حافلات إلى مطار ياش في رومانيا ومن ثم يتم إجلاؤهم عبر جسر جوي إلى إسرائيل. تقرير وسيم الدالي ونادية مسيح وكارينا شابور.