مباشر – أوكرانيا تعلن عن مقتل 7 بينهم طفل بعد إطلاق قوات روسية النار على قافلة إجلاء
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أكدت السلطات الأوكرانية مقتل 7 أشخاص بينهم طفل بعد إطلاق قوات روسية النار على قافلة إجلاء في قرية بريموها بمنطقة كييف. إلى ذلك قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك إن قافلة مساعدات إنسانية ظلت عالقة أكثر من خمس ساعات عند نقطة تفتيش روسية السبت، في وقت يؤمل بأن تصل إلى مدينة ماريوبول المحاصرة الأحد آتية من زابوريجيا عبر برديانسك. وفي غرب البلاد، شنت روسيا غارات جوية على على قاعدة عسكرية أوكرانية في يافوريف قرب مدينة لفيف الحدودية مع بولندا.
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