الحرب في أوكرانيا: روسيا تهدد بتوقيف مسؤولي شركات أجنبية ومصادرة أصولهم

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن مدعين عامين روسا حذروا عبر مكالمات أو رسائل أو زيارات، الشركات الأجنبية الراغبة بالانسحاب من روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا، وهددوا باعتقال مسؤولين في هذه الشركات ومصادرة أصولهم حتى التي تتعلق بالملكية الفكرية. وكانت النيابة العامة الروسية قد أمرت الجمعة بفرض "رقابة صارمة" على الشركات الأجنبية التي تعلن تعليق أنشطتها في البلاد. وكانت شركات عملاقة قد أعلنت تعليق العمل في روسيا أو انسحابها منها بعد غزو أوكرانيا مثل كوكا-كولا، وماكدونالدز، وغيرها.

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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأحد بأن موسكو التي سبق لها أن شددت لهجتها حيال الشركات الأجنبية الراغبة بالانسحاب من روسيا، قد أقدمت على تهديد بعضها في شكل مباشر وحذرتها من احتمال توقيف مسؤولين فيها أو مصادرة أصولهم. وكانت الحكومات الغربية قد أعلنت عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على موسكو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما أعلن عدد متزايد من الشركات انسحابه من روسيا أو تعليق أنشطته في البلاد.

وقد وجه مدعون عامون روس تحذيرات، عبر مكالمات أو رسائل أو زيارات، لشركات من كل القطاعات، بما في ذلك كوكا-كولا، وماكدونالدز، وبروكتر إند غامبلز، وآي بي إم، ويام براندز الشركة الأم لـ كيه إف سي وبيتزا هات، بحسب ما نقلت الصحيفة الاقتصادية عن مصادر مطلعة على المسألة.

وقد هدد هؤلاء خصوصا بتوقيف المسؤولين الذين ينتقدون الحكومة أو بمصادرة أصولهم، بما في ذلك كل ما يتعلق بالملكية الفكرية.

وكثفت السلطات الروسية إجراءاتها لمنع هروب رؤوس الأموال ولدعم الروبل.

كما أمرت النيابة العامة الروسية الجمعة بفرض "رقابة صارمة" على الشركات الأجنبية التي تعلن تعليق أنشطتها في البلاد. وحذرت من أنها ستراقب على وجه الخصوص الامتثال لقانون العمل، تحت طائلة الملاحقة الجنائية.

ولم ترد كوكا-كولا وماكدونالدز وبروكتر إند غامبل ويام براندز مساء الأحد على طلبات وكالة الأنباء الفرنسية للتعليق.

فرانس24/ أ ف ب

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