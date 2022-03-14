مباشر: تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع قياسي الأسبوع الماضي وزيلينسكي يجدد المطالبة بمنطقة حظر جوي فوق بلاده

رجل إطفاء أوكراني يسحب خرطومًا داخل منشأة تخزين كبيرة للمنتجات الغذائية دمرته غارة جوية في ساعات الصباح الباكر على مشارف كييف ، أوكرانيا ، الأحد ، 13 مارس 2022.

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