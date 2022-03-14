مباشر: تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع قياسي الأسبوع الماضي وزيلينسكي يجدد المطالبة بمنطقة حظر جوي فوق بلاده
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سجل الإثنين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط المرجعي الاثنين في ظل الآمال بالتوصل إلى حل سلمي ينهي حرب أوكرانيا وتزامنا مع فرض الصين، التي تعد بين أبرز المستهلكين للطاقة، إغلاقا في مدينة شنجن جرّاء تفشي فيروس كورونا .وكرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين طلبه من حلف شمال الأطلسي فرض منطقة حظر طيران فوق بلاده محذرا من أن هجوما روسيا ضد "أراضي الناتو" لن يكون سوى مسألة وقت، إذا لم يفرض الحلف حظر الطيران فوق أوكرانيا.
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تراجعت أسعار النفط بما يصل إلى أربعة دولارات للبرميل اليوم الاثنين، لتواصل انخفاض الأسبوع الماضي مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا واستعداد الأسواق لرفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت في أحدث تعاملات 3.81 دولار أو 3.4 بالمئة إلى 108.86 دولار للبرميل في الساعة 0741 بتوقيت غرينتش اليوم.
أكد زعيم الشيشان رمضان قديروف الاثنين أنه موجود في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية التي تقود هجوما في البلاد. ونشر قديروف مقطع فيديو على تلغرام يظهر فيه بزي عسكري خلال مراجعته خططا وهو يجلس إلى طاولة مع جنود داخل غرفة.
- حاكم منطقة لفيف الأوكرانية: مقتل 35 شخصا في الهجوم على القاعدة العسكرية في غرب البلاد.
- قائد شرطة منطقة كييف: مقتل صحافي في نيويورك تايمز وإصابة آخر على أيدي القوات الروسية في بلدة إربين.
- وزارة الدفاع البريطانية: روسيا تدفع ثمنا باهظا في كل تقدم لها إذ تبدي القوات الأوكرانية مقاومة شرسة في جميع أنحاء البلاد.
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