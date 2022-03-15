قتيلان على الأقل في قصف أحياء سكنية بكييف واستئناف المفاوضات بين الروس والأوكرانيين

الحرب في أوكرانيا

أفادت مصادر في أجهزة الطوارئ الأوكرانية بأن شخصين على الأقل قتلا في قصف لأحياء سكنية في العاصمة الأوكرانية كييف. وذكر جهاز الطوارئ أنه تم انتشال جثتين من الأنقاض بعد تعرض مبنى مكوّن من 16 طابقًا في حي سفياتوشنسكي في حين تم إنقاذ 27 شخصا. يذكر أن كييف باتت محاصرة بشكل شبه كامل من القوات الروسية وأن حوالي نصف سكانها فروا منها تزامنا مع الهجوم عليها. وتستأنف الثلاثاء عبر الفيديو المفاوضات بين مسؤولين روس وأوكرانيين بعد جولة أولى دارت الاثنين.

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أسفر قصف طال أحياء سكنية في العاصمة الأوكرانية كييف عن مقتل شخصين على الأقل صباح الثلاثاء، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ في وقت تكثّف القوات الروسية هجماتها على العاصمة الأوكرانية.

وذكر جهاز الطوارئ على فيس بوك أن جثتين انتشلتا من تحت أنقاض مبنى مكوّن من 16 طابقًا في حي سفياتوشنسكي، مضيفًا أنه تم إنقاذ 27 شخصًا في ذات الموقع. وأفاد الجهاز أن "حريقا اندلع في الطوابق الخمسة الأولى من مبنى سكني مكوّن من 10 طوابق على شارع موستيتسكا نتيجة نيران الذخيرة".

وأكد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق صباح الثلاثاء سماع دوي ثلاثة انفجارات ضخمة وسط كييف في وقت مبكر من اليوم.

ويتواصل القتال العنيف منذ أيام بين القوات الروسية والأوكرانية على أطراف كييف الشمالية الغربية. فيما تستأنف الثلاثاء مفاوضات بين مسؤوليين روس وأوكرانيين عبر الفيديو بعد مفاوضات الاثنين التي دارت عبر الفيديو.

وفي بوديلسك، تصاعد الدخان من الموقع الذي تعرّض للقصف وتفحّم وسط المبنى. وتناثر الركام والزجاج المحطّم في الموقع بينما ألقى السكان الحطام المتفحّم من النوافذ، فيما تحطّمت نوافذ المباني المحيطة.

وفي هجوم آخر، أعلن جهاز الطوارئ أن منزلا خاصًا تعرض للقصف في حي أوزوكوركي في جنوب شرق كييف. وأظهرت صور أعاد نشرها جهاز الطوارئ جدار مبنى من طابقين متفحّمين بينما تصاعد الدخان من النوافذ المحطّمة.

وتصاعدت حدة المعارك في الأيام الأخيرة في محيط كييف، التي باتت محاصرة بالكامل تقريبا من قبل القوات الروسية التي غزت أوكرانيا في 24 شباط/فبراير. وفر حوالي نصف سكان كييف البالغ عددهم ثلاثة ملايين منذ بدء الهجوم الروسي.

وسجّل سقوط عدد من القتلى والجرحى الاثنين بعد ضربات جوية طالت أجزاء مختلفة من العاصمة.

فرانس 24 / أ ف ب

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