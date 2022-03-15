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الحرب في أوكرانيا: آلاف الفارين يلجأون إلى بولندا يوميا وسلطاتها المحلية تشكو من نقص الإمكانيات

03:53 موفد فرانس24 عبد القادر درماس من معبر ميديكا بين أوكرانيا وبولندا. © فرانس24

معبر ميديكا على الحدود الأوكرانية البولندية يستقبل يوميا آلاف الفارين من الغزو الروسي حيث يصل العدد إلى أكثر من 20 ألف شخص. وبعد إنهاء إجراءات دخول هؤلاء اللاجئين يتم إرسالهم إلى مراكز الاستقبال الموجودة في منطقة إبشيميش أو منطقة كروشوفا داخل الأراضي البولندية. السلطات المحلية باتت تشكو من قلة الأماكن المتوافرة لاستقبال النازحين ولا سيما أن المراكز باتت مكتظة بهم فلجأت إلى المدارس والمستشفيات لإيوائهم.