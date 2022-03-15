الحرب في أوكرانيا

مباشر: رؤساء حكومات بولندا وتشيكيا وسلوفينيا يزورون العاصمة الأوكرانية كييف الثلاثاء

رجل يسير بالقرب من بقايا صاروخ سقط على محطة حافلات في كييف في 4 مارس 2022. © رويترز

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

أفادت الحكومة البولندية في بيان بأن رؤساء حكومات بولندا وتشيكيا وسلوفينيا سيزورون العاصمة الأوكرانية كييف الثلاثاء بصفتهم ممثلين عن المجلس الأوروبي. وأعلن البيان أن رؤساء هذه الحكومات سيلتقون خلال هذه الزيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس شميهال.