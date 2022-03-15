الحرب في أوكرانيا
مباشر: رؤساء حكومات بولندا وتشيكيا وسلوفينيا يزورون العاصمة الأوكرانية كييف الثلاثاء
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أفادت الحكومة البولندية في بيان بأن رؤساء حكومات بولندا وتشيكيا وسلوفينيا سيزورون العاصمة الأوكرانية كييف الثلاثاء بصفتهم ممثلين عن المجلس الأوروبي. وأعلن البيان أن رؤساء هذه الحكومات سيلتقون خلال هذه الزيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس شميهال.
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- ذكر مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية أن دوي ثلاثة انفجارات قوية سمع في وسط العاصمة الأوكرانية كييف صباح الثلاثاء، ولم يعرف مصدر هذه الانفجارات بعد. كما شوهد عمود دخان يتصاعد لكن لم يكن بالإمكان الاقتراب من المكان بسبب حظر التجوال الليلي الذي ينتهي في الخامسة صباحا بتوقيت غرينيتش.
- تحاصر القوات الروسية تقريبا بشكل كلي العاصمة كييف التي تتصاعد حدة القتال حولها.
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