الحرب في أوكرانيا
مباشر: سماع دوي انفجارات كبيرة في كييف مع دخول العاصمة الأوكرانية في حظر تجول لـ35 ساعة
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اشتد الهجوم الروسي على أوكرانيا الثلاثاء مع تنفيذها سلسة ضربات عى العاصمة كييف التي فرض فيها حظر تجول مطول إلى غاية الخميس. فيما زار رؤساء وزراء ثلاث دول أوروبية العاصمة الأوكرانية للتضامن مع المدينة ضد القنابل الروسية. تابعوا أحداث الأربعاء في الحرب بأوكرانيا عبر شريط الأنباء المستمرة.
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- اشتداد الضربات الروسية على كييف التي تمر بـ"أوقات عصيبة وخطيرة" حسب تصريح عمدة المدينة فيتالي كليتشكو الذي أعلن فرض حظر التجول في العاصمة اعتبارا من مساء الثلاثاء حتى صباح الخميس.
- من المفترض أن تجرى الأربعاء مفاوضات روسية أوكرانية لحقن الدماء بعد تنازل مهم من الرئيس الأوكراني الذي أعلن استعداده للتخلي عن فكرة الانضمام للحلف الأطلسي.
- زار رؤساء وزراء بولندا وتشيكيا وسلوفينيا كييف الثلاثاء لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.
- من المنتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء دعما أمنيا إضافيا لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار لمساعدة البلاد على مواجهة الغزو الروسي.
- غادر نحو 20 ألف شخص الثلاثاء ماريوبول المدينة الساحلية الكبيرة جنوب شرق أوكرانيا والمحاصرة من قبل القوات الروسية، وذلك بعد المرور من أحد المعابر الإنسانية.
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