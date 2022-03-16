الحرب في أوكرانيا

مباشر: سماع دوي انفجارات كبيرة في كييف مع دخول العاصمة الأوكرانية في حظر تجول لـ35 ساعة

فجر الأربعاء 16 آذار/ مارس 2022 في كييف التي فرض فيها حظر تجول مطول فيما سمع دوي عدة انفجارات بالمدينة © رويترز

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

اشتد الهجوم الروسي على أوكرانيا الثلاثاء مع تنفيذها سلسة ضربات عى العاصمة كييف التي فرض فيها حظر تجول مطول إلى غاية الخميس. فيما زار رؤساء وزراء ثلاث دول أوروبية العاصمة الأوكرانية للتضامن مع المدينة ضد القنابل الروسية. تابعوا أحداث الأربعاء في الحرب بأوكرانيا عبر شريط الأنباء المستمرة.