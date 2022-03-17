الحرب في أوكرانيا
مباشر: أكثر من "ألف شخص" كانوا لاجئين في مسرح بماريوبول تعرض للقصف الروسي
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اتهمت أوكرانيا الأربعاء روسيا بتدمير مسرح احتمى به أكثر من ألف شخص بمدينة ماريوبول. فيما طلبت عدة دول غربية بينها فرنسا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الخميس. تابعوا آخر تطورات الحرب في أوكرانيا عبر شريط الأنباء المستمرة.
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- أكدت السلطات الأوكرانية أن روسيا دمرت الأربعاء مسرحا لجأ إليه أكثر من ألف شخص في مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب شرق البلاد فيما ما زالت حصيلة الخسائر البشرية غير معروفة.
- حجبت كندا الأربعاء رسميا قناتي "آر تي" و "آر تي فرانس" التلفزيونيتين اللتين يهيمن عليهما الكرملين، قائلة إن برامجهما "لا تتماشى مع معايير البث الكندية".
- طلبت كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والنرويج وإيرلندا عقد جلسة طارئة بمجلس الأمن بعد ظهر الخميس بسبب تدهور الوضع الإنساني في أوكرانيا.
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