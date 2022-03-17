الحرب في أوكرانيا

مباشر: أكثر من "ألف شخص" كانوا لاجئين في مسرح بماريوبول تعرض للقصف الروسي

مسرح ماريوبول للأعمال الدرامية في أوكرانيا يوم 14 آذار/مارس قبل يومين من قصفه من قبل الجيش الروسي. © رويترز

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

اتهمت أوكرانيا الأربعاء روسيا بتدمير مسرح احتمى به أكثر من ألف شخص بمدينة ماريوبول. فيما طلبت عدة دول غربية بينها فرنسا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الخميس. تابعوا آخر تطورات الحرب في أوكرانيا عبر شريط الأنباء المستمرة.