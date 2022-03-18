مباشر - الحرب في أوكرانيا: بايدن سيحذر نظيره الصيني من تقديم أي دعم لموسكو
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يستمر سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية الاستراتيجية المحاصرة من القوات الروسية، عن ناجين بين أنقاض مسرح تعرض للقصف. فيما أعلن عن 27 قتيلا ف يخاركيف نتيجة القصف الروسي. ديبلوماسيا، يستعد الرئيس الأميركي جو بايدن لتحذير نظيره الصيني شي جينبينغ من عواقب تقديم أي دعم لموسكو، في اتصال هاتفي مرتقب ظهرا.
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- اتصال هاتفي مرتقب بين الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الصيني شي جينبينغ ظهرا، إذ اكد بايدن أنه سيحذر الصن من عواقب تقديم أي دعم لموسكو.
- مقتل 27 شخصا على الأقل في عمليات قصف روسية في مدينة خاركيف المحاصرة في شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية.
- أفاد دبلوماسيون أن روسيا تراجعت عن طلب تصويت في مجلس الأمن الدولي الجمعة على مشروع قرار يتعلق بالحرب في أوكرانيا، بسبب غياب الدعم.
- أعلن رئيس البلدية مدينة لفيف عن صواريخ روسية استهدفت منطقة مطار لفيف غرب أوكرانيا، حيث شوهدت سحب كثيفة من الدخان.
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