مباشر - الحرب في أوكرانيا: بايدن سيحذر نظيره الصيني من تقديم أي دعم لموسكو

الرئيس الأمريكي جو بايدن © Getty Images via AFP, Drew Angerer

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

يستمر سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية الاستراتيجية المحاصرة من القوات الروسية، عن ناجين بين أنقاض مسرح تعرض للقصف. فيما أعلن عن 27 قتيلا ف يخاركيف نتيجة القصف الروسي. ديبلوماسيا، يستعد الرئيس الأميركي جو بايدن لتحذير نظيره الصيني شي جينبينغ من عواقب تقديم أي دعم لموسكو، في اتصال هاتفي مرتقب ظهرا.