المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تؤكد فرار أكثر من ثلاثة ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي

الحرب في أوكرانيا

آلاف الأوكرانيين يمشون ليلا ونهارا من أجل الوصول إلى معبر "ميديكا" الحدودي مع بولندا من أجل مغادرة أوكرانيا هربا من الضربات العسكرية التي يشنها الحيش الروسي ضد بلادهم. 25 فبراير/شباط 2022

كشفت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط/فبراير. وأكدت أن هذا الوضع يؤدي إلى "ضغط أكبر على السلطات البولندية" التي يتعين عليها أن تطلب من عدد أكبر من البلديات والمناطق إيجاد أماكن إقامة للوافدين الجدد.

إعلان اقرأ المزيد

قالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين إن 3,27 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية في 24 شباط/فبراير، فيما أكد حرس الحدود البولنديون أن مليوني لاجئ عبروا الحدود بين بولندا وأوكرانيا.

وقالت المفوضية الجمعة إن اللاجئين يعانون من الصدمة أكثر من أولئك الذين تمكنوا من المغادرة خلال المرحلة الأولى من الحرب.

وأكدت أن الذين اتخذوا قرار المغادرة مبكرا غالبا ما كان لديهم أقارب في الخارج وخطة ومكان يذهبون إليه في حين أن الذين يفرون الآن من البلد الذي مزقته الحرب يشعرون بالضياع ولا يعرفون ماذا يفعلون.

وقال المتحدث باسم المفوضية ماثيو سالتمارش في مدينة رزيسزو ببولندا قرب الحدود مع أوكرانيا إن اللاجئين الذين وصلوا الآن هم بحاجة أكبر إلى المساعدة.

وأوضح: "هؤلاء اللاجئون الذين يصلون تباعا أصيبوا بصدمة أكبر. ويمكننا القول إن مواردهم أقل من الذين وصلوا خلال المرحلة الأولى من هذه الأزمة".

وأضاف ماثيو سالتمارش أنه خلال المرحلة الأولى "كان للعديد من اللاجئين أصدقاء وشبكات في الشتات واتصالات وأقارب يمكنهم الذهاب والبقاء معهم في مرحلة اولى قبل التخطيط" لبقية رحلتهم.

وأكد المتحدث أن هذا الوضع يؤدي إلى "ضغط أكبر على السلطات البولندية" التي يتعين عليها أن تطلب من عدد أكبر من البلديات والمناطق إيجاد أماكن إقامة للوافدين الجدد.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك