الحرب في أوكرانيا
مباشر: الرئيس الأوكراني زيلينسكي يدعو موسكو إلى محادثات "جدية" وحاكم لوغانسك يعلن فتح ممر إنساني
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وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فجر السبت نداء إلى موسكو، معتبرا أن "الوقت حان" للبحث في "السلام والأمن" وإلا فإن العواقب بالنسبة إلى روسيا ستبقى آثارها لأجيال عدة. من جانبه، قال حاكم منطقة لوغانسك سيرهي غايداي إن ممرا إنسانيا لعمليات الإجلاء سيُفتح في المنطقة صباح السبت.
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- قال حاكم منطقة لوغانسك الأوكرانية سيرهي غايداي إن ممرا إنسانيا لعمليات الإجلاء سيُفتح في المنطقة صباح السبت. وأضاف على تطبيق تليغرام: "تم الاتفاق على فتح ممر إنساني. سنحاول إجلاء الناس وجلب الطعام اليوم. تم الاتفاق على ‘نظام صمت‘ يوم 19 مارس ابتداء من التاسعة صباحا (0700 بتوقيت غرينتش)".
- قالت وزارة الدفاع الأوكرانية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إنها فقدت الوصول إلى بحر آزوف "مؤقتا" بعد إحكام القوات الروسية قبضتها على ميناء ماريوبول الرئيسي على البحر. وأضافت الوزارة في بيان "نجح المحتلون جزئيا في منطقة عمليات دونيتسك وحرموا أوكرانيا مؤقتا من الوصول إلى بحر آزوف".
- أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة عن "قلقه الشديد" حيال الوضع في مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تتعرض للقصف، خلال اتصال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، داعيًا إلى "رفع الحصار ووصول المساعدات الإنسانية".
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الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر الزعيم الصيني شي جينبينغ الجمعة من "عواقب" إذا قدمت بكين دعما ماديا للهجوم الروسي على أوكرانيا، فيما شدد الجانبان على الحاجة إلى حل دبلوماسي للأزمة.
مباشر - الحرب في أوكرانيا 19 مارس
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