الحرب في أوكرانيا

مباشر: الرئيس الأوكراني زيلينسكي يدعو موسكو إلى محادثات "جدية" وحاكم لوغانسك يعلن فتح ممر إنساني

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في شوارع كييف في 18 مارس/آذار 2022. © إي بي

نص: فرانس24 تابِع 2 دقائق

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فجر السبت نداء إلى موسكو، معتبرا أن "الوقت حان" للبحث في "السلام والأمن" وإلا فإن العواقب بالنسبة إلى روسيا ستبقى آثارها لأجيال عدة. من جانبه، قال حاكم منطقة لوغانسك سيرهي غايداي إن ممرا إنسانيا لعمليات الإجلاء سيُفتح في المنطقة صباح السبت.