بلجيكا: قتلى وجرحى إثر دهس سيارة لحشد كان يشارك في كرنفال

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لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم صباح الأحد في بلدة لا لوفيير البلجيكية (جنوب البلاد) عندما صدمت سيارة حشدا كان يشارك في مهرجان، فيما أصيب آخرون بجروح خطيرة.

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قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 26 آخرون عندما صدمت سيارة صباح الأحد حشدًا تجمع بمناسبة الكرنفال في بلدة لا لوفيير جنوب بلجيكا، وفقًا لحصيلة جديدة أعلنها نائب المدعي العام لمونس.

وصرح داميان فيرهاين نائب مدعي عام مونس خلال مؤتمر صحافي "وفقا للتحقيق حاليا تفيد معلوماتنا بأن سيارة صدمت جمعا (..) ما أدى إلى سقوط ستة قتلى و26 جريحًا" بينهم "عشرة أشخاص في حال الخطر".

فرانس24/ أ ف ب

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