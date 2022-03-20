الحرب في أوكرانيا

مباشر - الحرب في أوكرانيا: الوضع الإنساني يتفاقم وكييف تدعو بكين إلى "إدانة الهمجية الروسية"

01:45 دبابة روسية في ماريوبول. 19 مارس/آذار 2022. © رويترز

يتفاقم الوضع الإنساني في المدن الأوكرانية الكبرى التي لا تزال تتعرض للضربات الروسية، بينما دعت كييف الصين، الحليف الاستراتيجي لموسكو، إلى "إدانة الهمجية الروسية". وتعرضت مدينة ميكولايف (جنوب أوكرانيا) إلى عدة ضربات جوية غداة مقتل عشرات العسكريين في غارة ضد ثكنة للجيش.