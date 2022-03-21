الحرب في أوكرانيا

مباشر: أوكرانيا ترفض الإنذار الروسي باستسلام مدينة ماريوبول المحاصرة

أشخاص يحفرون قبرا لضحايا الغزو الروسي في أحد شوارع مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة. أوكرانيا في 20 مارس/آذار 2022. © رويترز

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك ليل الأحد الاثنين إن قوات بلادها لن "تلقي أسلحتها ولن تغادر مدينة ماريوبول المحاصرة"، ردا على مهلة وضعتها روسيا في وقت سابق. وصرحت فيريشتشوك لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، بأن "الحديث عن الاستسلام أو إلقاء السلاح غير وارد. لقد سبق أن أبلغنا الجانب الروسي بذلك". واعتبرت فيريشتشوك أن المطلب الروسي "تلاعب متعمد واحتجاز رهائن حقيقي". ودعت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا إلى "إلقاء أسلحتها" وطالبت "برد كتابي" على إنذارها قبل الساعة الخامسة من صباح الاثنين.