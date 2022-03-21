مباشر: أوكرانيا ترفض الإنذار الروسي باستسلام مدينة ماريوبول المحاصرة
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قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك ليل الأحد الاثنين إن قوات بلادها لن "تلقي أسلحتها ولن تغادر مدينة ماريوبول المحاصرة"، ردا على مهلة وضعتها روسيا في وقت سابق. وصرحت فيريشتشوك لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، بأن "الحديث عن الاستسلام أو إلقاء السلاح غير وارد. لقد سبق أن أبلغنا الجانب الروسي بذلك". واعتبرت فيريشتشوك أن المطلب الروسي "تلاعب متعمد واحتجاز رهائن حقيقي". ودعت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا إلى "إلقاء أسلحتها" وطالبت "برد كتابي" على إنذارها قبل الساعة الخامسة من صباح الاثنين.
- أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك ليل الأحد الاثنين أن القوات الأوكرانية لن "تلقي أسلحتها ولن تغادر مدينة ماريوبول المحاصرة"، وذلك ردا منها على مهلة أعطتها روسيا في وقت سابق. وقالت فيريشتشوك لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، إن "الحديث عن الاستسلام أو إلقاء السلاح غير وارد. لقد سبق أن أبلغنا الجانب الروسي بذلك".
- قال ميخائيل ميزينتسيف، مدير مركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع: "نطلب من السلطات الرسمية في كييف أن تكون عاقلة وأن تلغي التعليمات المعطاة سابقا والتي ألزمت المسلحين بالتضحية بأنفسهم وبأن يصبحوا ’شهداء ماريوبول‘".
- وقال ميزينتسيف: "اعتبارا من الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو (...) تفتح روسيا ممرات إنسانية من ماريوبول نحو الشرق، وبالاتفاق مع الجانب الأوكراني، نحو الغرب".
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دعت أوكرانيا إلى إعطاء الأولوية لممر إنساني يسمح لنحو 350 ألف شخص ما زالوا عالقين في ماريوبول بالمغادرة.
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