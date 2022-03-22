مباشر: بايدن يعتقد أن بوتين "يفكر" في استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية في أوكرانيا

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الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء أول مؤتمر صحفي رسمي له في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة، 25 مارس/ آذار 2021.

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين بأنه من "الواضح" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفكّر في استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية في الحرب التي تشنها بلاده في أوكرانيا، ذلك أن الروس يؤكدون امتلاك كييف لأسلحة بيولوجية وكيميائية مما يدل على أن بوتين "يفكّر باستخدام كلا هذين النوعين من الأسلحة" على حد تعبيره. ومن ناحية أخرى أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرورة "عقد لقاء" مع فلاديمير بوتين مهما كانت الصيغة لوقف الحرب في أوكرانيا. تابعوا تغطيتنا الخاصة بالحرب في أوكرانيا ساعة بساعة على فرانس 24 .

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7.00 : وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين الهند بأنّها استثناء بين حلفاء الولايات المتّحدة بسبب موقفها "المتردّد" من الغزو الروسي لأوكرانيا.

6.30 : اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين أنّه من "الواضح" بالنسبة إليه أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين يفكّر باستخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية في أوكرانيا، محذّراً موسكو من "عواقب وخيمة" إذا ما أقدمت على مثل هكذا خطوة.

6.15 : شدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين على الحاجة إلى عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأي صيغة كانت من أجل وقف الحرب في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع موقع "سوسبيلنه" الإلكتروني الإخباري "باعتقادي أنه بدون هذا اللقاء من المستحيل أن نفهم تماماً ما هم مستعدّون لفعله من أجل وقف الحرب".

6.00 : احتجّت اليابان "بشدّة" الثلاثاء على انسحاب روسيا من المحادثات الثنائية الرامية لتوقيع معاهدة سلام لم يبرمها البلدان منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية بسبب خلاف حدودي بينهما، في قرار عزته موسكو إلى موقف طوكيو "غير الودّي" بشأن الحرب في أوكرانيا.

موفد فرانس24 إلى الحدود البولندية الأوكرانية رائد أبو زايدة رائد أبو زايدة موفد فرانس24- الحدود البولندية الأوكرانية © فرانس24 01:47

5.30 : أعلنت فرنسا أنّها أرسلت الإثنين إلى أوكرانيا عبر بولندا 55 طناً من المساعدات الإنسانية تشتمل على معدات طبية وأجهزة كومبيوتر وحليب أطفال ومولّدات كهرباء.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنّ هذه المساعدة العاجلة وقيمتها حوالي 2.4 مليون يورو أُرسلت من باريس إلى وارسو على متن طائرة شحن.

فرانس24

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