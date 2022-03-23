إسبانيا: رئيس الوزراء يدافع عن موقفه بشأن الصحراء الغربية ويعد بعلاقات "أكثر متانة" مع الرباط

اعتبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء، في أول تعليق له على دعم حكومته لموقف الرباط بمنح حكم ذاتي للصحراء الغربية، أن موقفه الجديد ضروري لإرساء علاقات "أكثر متانة" مع المغرب، الحليف "الاستراتيجي" لمواجهة الهجرة غير الشرعية. وتسبب هذا التحول بتوترات قوية داخل الائتلاف الحاكم في مدريد وقد شجبت أطرافا داخلية هذا القرار.

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أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء أن موقفه بشأن الصحراء الغربية الذي عرضه لهجوم حاد في بلاده ضروري لإرساء علاقات "أكثر متانة" مع المغرب، الحليف "الاستراتيجي" لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وقد اختار الزعيم اليساري الجيب الإسباني سبتة، الواقع على الساحل الشمالي للمغرب من أجل التحدث للمرة الأولى علنا عن هذا الموضوع منذ إعلان حكومته الجمعة دعمها موقف الرباط بمنح حكم ذاتي للمستعمرة الإسبانية السابقة.

وأضاف للصحافيين "إننا ننهي أزمة" دبلوماسية مع الرباط، لكن "الأهم هو أننا نرسي الأسس لعلاقات أكثر متانة مع المملكة المغربية".

وأكد سانشيز الذي من المقرر أن يزور المغرب في موعد لاحق لم يكشف عنه، أنه "لم يكن من الممكن أن تكون علاقات إسبانيا مقطوعة" مع "دولة استراتيجية مثل المغرب". وأعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، من جانبه، أنه سيزور الرباط في الأول من نيسان/أبريل.

وأوضح سانشيز أن الاتفاق مع الرباط من شأنه أيضا ضمان "وحدة أراضي" إسبانيا، في إشارة إلى جيبي سبتة ومليلية اللذين تطالب بهما الرباط التي قد تعلق مطالبتها مؤقتًا بحسب محللين.

توترات داخل إسبانية

وتسبب هذا التحول بتوترات قوية داخل الائتلاف الحاكم، حزب اليسار الراديكالي "بوديموس" المؤيد لحق الصحراويين في تقرير المصير والذي شجب "تناقض" سانشيز الذي انتقدته كذلك أحزاب يسارية ومن المعارضة اليمينية. وضم الممثل الشهير خافيير بارديم صوته إلى المنتقدين واتهم في رسالة مفتوحة رئيس الوزراء بالرضوخ لـ "ابتزاز" الرباط.

ودافع سانشيز عن قرار حكومته، معتبرا أنه "يعزز الموقف الذي أعربت عنه بالفعل الحكومات الإسبانية السابقة" و"ينسجم مع الموقف الذي أعربت عنه دول قوية أخرى" مثل" فرنسا وألمانيا".

وكعنصر رئيسي بالنسبة لمدريد، أكد وزير الخارجية الإسباني الأربعاء أمام مجلس النواب أن "التعاون الوثيق" مع الرباط "ضروري لضمان سلامة الإسبان، في المقام الأول بفضل مكافحة الهجرة غير الشرعية".

يعتبر مراقبون أن المغرب يستخدم الهجرة غير الشرعية كوسيلة للضغط على إسبانيا.

فرانس24/ أ ف ب

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