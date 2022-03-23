مباشر - الحرب في أوكرانيا: الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على مشروع قرار حول الهجوم الروسي

على مدار الساعة

لاجئون أوكرانيون في مركز للإيواء في تشينيساو بمولدافيا، 4 آذار/مارس 2022.

في اليوم الـ28 من الحرب في أوكرانيا تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء في جلسة طارئة تصوت خلالها على مشروع قرار فرنسي مكسيكي على إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا. في هذه الأثناء أكدت سفيرة روسيا لدى جاكرتا الأربعاء مشاركة بوتين في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها إندونيسيا.

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10:00 المستشار الألماني: الهجوم الروسي على أوكرانيا "متعثّر" بالرغم مما يسببه من دمار

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء أن الهجوم الروسي على أوكرانيا "متعثّر بالرغم من كل الدمار الذي يتسبب به يوما بعد يوم".

وأضاف شولتس أمام مجلس النواب الألماني أن "الحقيقة هي أن الحرب تدمر أوكرانيا لكن (فلاديمير) بوتين بشنه الحرب، يدمر مستقبل روسيا"، مؤكدا أن كييف يمكن أن "تعتمد على مساعدة" ألمانيا.

كيف يبدو الوضع عند معبر ميديكا الحدودي بين أورانيا وبولندا؟ 01:55

10:00 بولندا تشتبه بقيام 45 دبلوماسيا روسيا بالتجسس

أعلن جهاز مكافحة التجسس البولندي ("آيه بي دبليو") الأربعاء تحديد هويات 45 دبلوماسيا روسيا يشتبه بقيامهم بالتجسس لصالح بلادهم.

وقال المتحدث باسم الجهاز ستانيسلاف زارين إن "وكالة الاستخبارات الداخلية أعدت لائحة بأسماء 45 شخصا كانوا يعملون في بولندا تحت غطاء نشاطات دبلوماسية (...) يقومون بأعمال تجسس موجهة ضد بولندا".

9:00 نائبة رئيس وزراء أوكرانيا: الاتفاق على فتح تسعة ممرات إنسانية

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك إنه تم التوصل إلى اتفاق لمحاولة إجلاء المدنيين المحاصرين في بلدات ومدن أوكرانية عبر تسعة "ممرات إنسانية" الأربعاء.

وفي إشارة إلى عدم التوصل إلى اتفاق مع روسيا لإنشاء ممر آمن من قلب مدينة ماريوبول، قالت إن الراغبين في مغادرة المدينة الساحلية المحاصرة سيجدون وسائل نقل في برديانسك المجاورة.

9:00 لافروف يعتزم لقاء رئيس الصليب الأحمر في موسكو للتباحث بشأن أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء إن الوزير سيرغي لافروف سيلتقي مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير في موسكو الخميس.

كان متحدث باسم الصليب الأحمر قد قال الثلاثاء إن ماورير سيزور موسكو لإجراء محادثات بشأن النزاع في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة المجالات الرئيسية لعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتعلق بالاستجابة الإنسانية".

7:55 حاكم منطقة لوغانسك يعلن الاتفاق على وقف إطلاق نار بالمنطقة لإجلاء مدنيين من بعض البلدات

أعلن حاكم منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا التوصل إلى اتفاق بشأن وقف لإطلاق النار بالمنطقة لإجلاء المدنيين المحاصرين بسبب القتال.

وقال الحاكم سيرغي غايداي على تطبيق المراسلة تليغرام إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت غرينتش).

7:00 سفيرة روسيا لدى إندونيسيا تؤكد أن بوتين سيحضر قمة العشرين

قالت سفيرة روسيا لدى جاكرتا ليودميلا فوروبيوفا الأربعاء إن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها إندونيسيا هذا العام، وذلك في أعقاب دعوات من دول أعضاء في المجموعة لاستبعاد روسيا منها.

وأضافت في مؤتمر صحافي: "ليس فقط مجموعة العشرين بل العديد من المنظمات تحاول طرد روسيا... رد فعل الغرب غير متناسب تماما".

7:00 المعارضة البيلاروسية تطالب بمعاقبة لوكاشينكو

دعا المعارض البيلاروسي بافيل لاتوشكو الأربعاء إلى فرض عقوبات صارمة على مينسك مماثلة لتلك التي فرضها الغرب على موسكو، مطالبا أيضا بإطلاق إجراءات قضائية ضد الرئيس ألكسندر لوكاشنكو "المتواطئ" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الهجوم على أوكرانيا.

وكتب لاتوشكو في الأسبوعية البريطانية "نيو يوروب" أن "بوتين أدين عن حق في جميع أنحاء العالم. لكن لوكاشنكو يستحقّ الإهانة على نطاق أوسع وهو ما لم يحصل حتى الآن".

الجمعية العامة للأمم المتحدة تدرس مشروع قرار فرنسي مكسيكي بشأن الحرب في أوكرانيا 01:55

6:30 زيلينسكي يدعو البابا إلى زيارة أوكرانيا والوساطة مع روسيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء البابا فرنسيس إلى زيارة بلاده والقيام بوساطة بين كييف وموسكو لإنهاء الحرب التي تشنها القوات الروسية منذ حوالي شهر على أوكرانيا.

وفي أعقاب محادثة هاتفية جرت بينه وبين الحبر الأعظم، كتب زيلينسكي في تغريدة على تويتر أنه "سيكون موضع تقدير قيام الكرسي الرسولي بوساطة لوضع حد للمعاناة الإنسانية" في أوكرانيا.

كما أعلن الرئيس الأوكراني أنه أبلغ "قداسته بالوضع الإنساني الصعب وبإغلاق القوات الروسية الممرات الإنسانية"، شاكرا البابا على "صلواته من أجل أوكرانيا والسلام".

اتهامات متبادلة بين روسيا والغرب بشأن استخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا

تبادلت روسيا الاتهامات مع الولايات المتحدة وبريطانيا في الأمم المتحدة الثلاثاء بشأن احتمال شن هجوم بأسلحة كيماوية في أوكرانيا، لكن لم يقدم أي منها دليلا يدعم مخاوفهما.

أدلى دبلوماسيون بهذه التصريحات للصحافيين بعد أن أثارت روسيا مسألة تسرب للأمونيا في مدينة سومي بشمال شرق أوكرانيا المحاصرة، وألقت باللوم على "جماعات قومية أوكرانية" خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي. ورفضت بريطانيا والولايات المتحدة الاتهام.

مشاريع قرارات أممية بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا 04:18

6:30 تصويت مرتقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة على إدانة الهجوم الروسي

تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء على مشروع قرار غير ملزم تقدمت به فرنسا والمكسيك لإدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وكذلك تقدمت جنوب أفريقيا بمشروع قرار آخر يهدد بإحداث شرخ في الصف الدولي. وفي مجلس الأمن تقدمت روسيا بمشروع قرار حول الأزمة الأوكرانية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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