الحرب في أوكرانيا

ريبورتاج: فريق فرانس24 يرافق مدنيين يحتمون من القصف الروسي في سراديب أوديسا الأوكرانية

02:11 مدنيون يحتمون من القصف الروسي في سراديب أوديسا بأوكرانيا، مارس/آذار 2022 © فرانس 24

مع دوي صفارات الإنذار، يسارع من تبقى من السكان في أوديسا جنوب أوكرانيا في النزول إلى سراديب المدينة للاحتماء من القصف والغارات الروسية. يمتد عمق بعض السراديب إلى 20 مترا تحت الأرض فيما تمتد شبكة الأنفاق تلك إلى مئات الكيلومترات. أغلب المدنيين الباقين في المدينة من النساء والأطفال، ومع ارتفاع وتيرة القصف تم تجهيز السراديب بكافة الاحتياجات الأساسية وحتى ربطها بشبكة الإنترنت لمتابعة آخر الأخبار. هذا، وزاد قصف السفن الحربية الروسية للمدينة خلال الأيام الأخيرة من قلق السكان ومخاوفهم.