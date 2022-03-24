مباشر: البنتاغون يقول إن الأوكرانيين أجبروا الجيش الروسي على التراجع وإقامة "مواقع دفاعية"

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مبانٍ سكنية محترقة ومدمرة في ماريوبول حسبما تظهر صورة للأقمار الاصطناعية. أوكرانيا في 22 مارس/آذار 2022.

أفاد مسؤول كبير في البنتاغون الأربعاء بأن الأوكرانيين أجبروا القوات الروسية على التراجع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لمسافة تزيد عن 30 كلم شرق كييف وأن الجيش الروسي باشر بإقامة مواقع دفاعية في عدد من جبهات القتال. وقال المصدر للصحافيين إن "الأوكرانيين نجحوا في دفع الروس للتراجع إلى بعد 55 كلم شرق وشمال شرق كييف"، موضحا أن هذا الأمر يمثل تغييرا في الوضع الميداني حول العاصمة. تابعوا على مدار الساعة تغطية فرانس24 للحرب في أوكرانيا.

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8.00: قرار مرتقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف الحرب في أوكرانيا

من المنتظر أن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة الخميس قرارا جديدا "يطلب" من روسيا وقفا "فوريا" لحربها على أوكرانيا. وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض مساء الأربعاء قرارا تقدمت به موسكو حول "الوضع الإنساني" في أوكرانيا جارتها التي غزتها في 24 فبراير/شباط.

6.50: البنتاغون: الجيش الروسي "يتّخذ مواقع دفاعية" في أوكرانيا

كشف مسؤول كبير في البنتاغون الأربعاء عن أن الأوكرانيين دفعوا القوات الروسية إلى التراجع خلال الساعات 24 الماضية لمسافة تزيد عن 30 كلم شرق كييف وأن الجيش الروسي باشر بإقامة مواقع دفاعية في عدد من جبهات القتال في أوكرانيا.

6.40: روسيا تقيّد الوصول إلى موقع "نيوز دوت غوغل"

فرضت الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام في روسيا (روسكومنادزور) الأربعاء قيودا على الوصول إلى موقع "نيوز دوت غوغل" على الإنترنت بدعوى أنه يتيح الوصول إلى معلومات "كاذبة" حول الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب ما أفادت وكالات الأنباء الروسية.

6.30: السويد ستزود أوكرانيا بخمسة آلاف قطعة سلاح مضاد للدروع

أعلنت السويد الأربعاء أنها سترسل إلى أوكرانيا خمسة آلاف قطعة سلاح إضافية مضاد للدروع لمساعدتها على التصدي للغزو الروسي. ومنذ 1939 التزمت السويد مبدأ عدم إرسال أسلحة إلى أي بلد يشهد حربا، لكن الدولة الاسكندينافية تخلت عن هذا المبدأ للمرة الأولى بعد قرارها تزويد كييف أسلحة.

فرانس24/ أ ف ب

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