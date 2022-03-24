الحرب في أوكرانيا

موفد فرانس24 إلى أوكرانيا: "أحد القادة العسكريين قال إن مرحلة الهجوم لطرد القوات الروسية قد بدأت"

05:00 صورة ملتقطة من الشاشة. © فرانس24

قال عمار الحميداوي موفد فرانس24 إلى أوكرانيا إن "أحد القادة العسكريين الذين تحدثت إليهم قال لي لقد بدأنا بالانتقال إلى مرحلة الهجوم لطرد القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية بالكامل". وأضاف الحميداوي الذي يرصد لنا أجواء الحرب ووضع المدنيين عبر المدن الأوكرانية، إن الخوف بدأ يتملك سكان أوديسا (جنوب) الذين قرروا البقاء في المدينة على الرغم من الحرب التي تشنها روسيا منذ 24 فبراير/شباط. كما قال موفدنا إن "خطر التهديد الروسي هو على بال الجميع في أوديسا بعد أن دعت سلطات المدينة السكان إلى التوجه إلى السراديب للاحتماء خصوصا بعد تجربة القصف العنيف على ماريوبول". وتابع الحميداوي بأن "الكثير من الأوكرانيين يعبرون عن فخرهم بقواتهم التي خالفت كل التوقعات وتمكنت من إيقاف المد الروسي ومساعي موسكو لقلب النظام في كييف".