مباشر: بايدن سيجري زيارة إلى مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا

على مدار الساعة

أعلن البيت الأبيض الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور الجمعة مدينة رزيسو البولندية الواقعة على بعد 80 كلم من الحدود الأوكرانية، في خطوة تأتي في وقت يسعى فيه لإبراز الموقف الغربي الحازم بمواجهة الهجوم الروسي على أوكرانيا. تابعوا آخر التطورات في تغطية فرانس24 المتواصلة على مدار الساعة.

إعلان اقرأ المزيد

6.45: بايدن يزور الجمعة مدينة بولندية قرب الحدود الأوكرانية

قالت الرئاسة الأمريكية في بيان إن بايدن سيكون في استقباله في رزيسو نظيره البولندي أندريه دودا وسيطلع على سير عمليات إغاثة اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا وسيلتقي أيضا عسكريين أمريكيين منتشرين في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي. وسيصل بايدن إلى المدينة البولندية آتيا من بروكسل، المحطة الأولى في جولة أوروبية طارئة استدعى حصولها الغزو الروسي لأوكرانيا.

6.30: مسؤول أمريكي: روسيا تستنفد الذخائر الموجهة بدقة في حرب أوكرانيا

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية إن روسيا تستنفد الذخيرة الموجهة بدقة في حربها على أوكرانيا، مضيفا أنه من المرجح بشدة أن تعتمد على ما يطلق عليها قنابل غبية (غير موجهة) ومدفعية. وأضاف كولين كال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسات أنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد صراعا شاملا مع حلف شمال الأطلسي.

فرانس24/وكالات

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك