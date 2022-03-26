في اجتماع غير مسبوق منذ بدء الهجوم الروسي...بايدن يلتقي وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في وارسو

الحرب في أوكرانيا

التقى جو بايدن بوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا (الثالث من اليسار) ، ووزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف (الثاني من اليسار) ، السبت 26 مارس 2022 ، في وارسو.

اجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن في وارسو السبت بوزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين إلى جانب نظيريهما الأمريكيين في لقاء هو الأول من نوعه منذ بدء الغزو الروسي. ووفق بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن الوزراء الأربعة "تحدثوا بشأن نتائج القمة الاستثنائية لحلف شمال الأطلسي في 24 آذار/مارس في بروكسل والتزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

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بعد سلسلة من الاجتماعات الدولية في بروكسل الجمعة، أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في فندق ماريوت في وسط وارسو خلال لقاء جمعهما مع نظيريهما الأمريكيين.

وجلس بايدن في هذا اللقاء الأول مع مسؤولين أوكرانيين كبار منذ بدء الغزو الروسي، إلى طاولة بجانب وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن، مقابل وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين دميترو كوليبا وأوليسكي ريزنيكوف.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إلى أن الوزراء الأربعة "تحدثوا بشأن نتائج القمة الاستثنائية لحلف شمال الأطلسي في 24 آذار/مارس في بروكسل والتزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وأضاف في بيان أن بلينكن وأوستن "وعدا بتقديم دعم مستمر للاستجابة للحاجات الإنسانية والأمنية والاقتصادية لأوكرانيا فيما دخل الغزو الواسع النطاق للرئيس بوتين شهره الثاني".

ويذكر أن بايدن قد التقى وزير الخارجية الأوكراني في واشنطن في 22 شباط/فبراير، أي قبل يومين من بداية الغزو. والتقى بعدها كوليبا في بولندا عند الحدود الأوكرانية في 5 آذار/مارس.

ووصل بايدن إلى بولندا الجمعة، وبدأ محادثاته مع نظيره البولندي أندريه دودا ظهر السبت. ومن المقرر أن يلتقي لاجئين أوكرانيين في مركز استقبال أقيم في ملعب وطني في وارسو، على أن يلقي كلمة في نهاية فترة ما بعد الظهر في وارسو، قبل أن يعود إلى واشنطن.

فرانس24/ أ ف ب

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