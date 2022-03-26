مباشر: فرنسا وتركيا واليونان ستنفذ عملية إجلاء إنسانية من ماريوبول المحاصرة جنوب أوكرانيا

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن فرنسا وتركيا واليونان ستنفذ "عملية إنسانية" للإجلاء "خلال الأيام القليلة المقبلة" من مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب أوكرانيا. وقال ماكرون بعد قمة أوروبية في بروكسل "سنطلق بالاشتراك مع تركيا واليونان عملية إنسانية لإجلاء كل من يرغبون في مغادرة ماريوبول". تابعوا تغطية فرانس24 لآخر التطورات على مدار الساعة.

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6.55: فرنسا وتركيا واليونان ستنفذ عملية إجلاء إنسانية من ماريوبول (ماكرون)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إن فرنسا وتركيا واليونان ستنفذ "عملية إنسانية" للإجلاء "خلال الأيام القليلة المقبلة" من مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب أوكرانيا. وصرح ماكرون بعد قمة أوروبية في بروكسل "سنطلق بالاشتراك مع تركيا واليونان عملية إنسانية لإجلاء كل من يرغبون في مغادرة ماريوبول". مضيفا: "سأجري في غضون 48 إلى 72 ساعة محادثة جديدة مع الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين لوضع التفاصيل بشكل صحيح وتأمين الترتيبات".

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6.50: فرق الإليزيه تواصلت مع رئيس بلدية ماريوبول الأوكرانية

صرح الرئيس الفرنسي: "آمل إشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة في هذه العملية"، مؤكدا أنه "من الممكن" تنفيذ الإجلاء "خلال الأيام القليلة المقبلة". وأكد ماكرون أن "فرق الإليزيه" (الرئاسة الفرنسية) تحدثت الجمعة مع رئيس بلدية ماريوبول "المدينة التي تعد أكثر من 400 ألف نسمة ولا يتجاوز عدد سكانها اليوم 150 ألف نسمة" يعيشون "في أوضاع مأساوية".

6.45: مسؤول غربي يكشف أسماء سبعة جنرالات روس قتلوا في أوكرانيا

أعلن مسؤول غربي الجمعة أسماء سبعة جنرالات روس قال إنهم قتلوا حتى الآن وآخر تم عزله خلال الحرب في أوكرانيا. وقال المصدر إن اللفتنانت جنرال ياكوف ريزانستيف هو آخر من لقي حتفه، وقد كان قائدا لجيش السلاح المشترك ال49 في المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية. في غضون ذلك، أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع إقالة الجنرال فلايسلاف يرشوف من جيش السلاح المشترك السادس.

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6.40: رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية يقول إن الجيش الروسي "قروسطي"

قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية الجنرال كيريلو بودانوف إن الروس سيعيشون "جحيما حقيقيا" في أوكرانيا، مشددا على أن الجيش الروسي "القروسطي" سيواجه حرب عصابات مستمرة من جانب الأوكرانيين. وصرح الجنرال بودانوف الذي كان يتحدث باللغة الأوكرانية من كييف، للأسبوعية الأمريكية "ذا نيشن"، "لقد ارتكبت القيادة الروسية الكثير من الأخطاء، ونحن نستخدم هذه الأخطاء".

6.35: ماكرون: دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل "غير ممكن"

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدفع ثمن شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بالروبل وليس بالدولار أو اليورو، "غير ممكن" و"لا تنص عليه العقود". ردا على سؤال وجه له إثر القمة الأوروبية في بروكسل حول الإعلان الذي أصدرته موسكو الأربعاء، قال ماكرون إن الطلب الروسي "لا يتماشى مع ما تم التوقيع عليه، ولا أرى سببا لنطبقه".

6.30: دول الاتحاد الأوروبي الـ27 تكلف المفوضية شراء الغاز بشكل مشترك

قررت دول الاتحاد الأوروبي الجمعة منح المفوضية الأوروبية تفويضا لشراء الغاز بشكل مشترك، على غرار طلبيات اللقاحات المضادة لكوفيد، في وقت أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة. وستعمل الدول الـ27 والمفوضية "معا بشكل عاجل على الشراء الطوعي للغاز والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين"عبر استغلال الثقل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي من أجل الاستفادة من أسعار مواتية، وفقا لما جاء في مقررات قمة بروكسل.

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