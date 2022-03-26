الحرب في أوكرانيا

موفد فرانس24 إلى بولندا: ظهور فيروسات المعدة والأمعاء بمركز استقبال اللاجئين على الحدود مع أوكرانيا

03:09 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

قال موفد فرانس24 إلى برزيميسل، الواقعة على الحدود الأوكرانية البولندية، إن فيروسات قد بدأت تظهر في مركز الاستقبال المؤقت "تيسكو" مثل فيروسات المعدة والأمعاء، ولكن لا معلومات عن واقع تفشي فيروس كورونا بين اللاجئين. وأضاف "قلة من الأشخاص يرتدون الكمامات الواقية ولا يبدو أن المرافق الصحية كافية للتكفل" بالمرضى. وأشار إلى أنه يتم إخراج اللاجئين من المركز وسط البرد الشديد، لغرض تنظيفه بشكل دوري.