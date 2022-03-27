مباشر: رئيس أوكرانيا يطلب من الدول الغربية دعم بلاده بالمزيد من الأسلحة

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طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت من الدول الغربية تقديم المزيد من الأسلحة‭‭‭ ‬‬‬لبلاده. وقال في كلمة ألقاها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "إن أوكرانيا لا تحتاج أكثر من واحد في المئة فقط منطائرات حلف شمال الأطلسي وواحد في المئة من دباباته ولن تطلب المزيد". من جهة أخرى، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس السبت إن رفع العقوبات التي فرضتها لندن على روسيا بعد غزوها أوكرانيا رهين بموافقة موسكو على وقف كامل لإطلاق النار وسحب قواتها.

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03.03 لندن: رفع العقوبات عن روسيا مشروط بتحقيق السلام بأوكرانيا

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس السبت أن العقوبات التي فرضتها لندن على روسيا بعد غزوها أوكرانيا قد ترفع إذا وافقت موسكو على وقف كامل لإطلاق النار وسحبت قواتها.

00.30 رئيس أوكرانيا يطلب من الدول الغربية دعم بلاده بالمزيد من الأسلحة

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت الدول الغربية بتقديم جزء صغير من عتادها العسكري الموجود في مخزوناتها‭‭‭ ‬‬‬لبلاده، وتساءل وقد بدا عليه الغضب الشديد عما إذا كانت هذه الدول تخشى من موسكو.

وقال إن أوكرانيا لا تحتاج أكثر من واحد في المئة فقط من طائرات حلف شمال الأطلسي وواحد في المئة من دباباته ولن تطلب المزيد.

22.23 البرلمان الأوكراني: قوات روسية تطلق النار على منشأة للأبحاث النووية في خاركيف

قال البرلمان الأوكراني في بيان على تويتر السبت إن القوات الروسية تطلق النار على منشأة للأبحاث النووية في مدينة خاركيف.

ونقل البيان عن هيئة الرقابة النووية الحكومية قولها "من المستحيل في الوقت الراهن تقييم حجم الضرر بسبب الأعمال العدائية التي لا تتوقف في منطقة المنشأة النووية".

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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