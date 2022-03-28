مباشر: أوكرانيا تبدي استعدادها لمناقشة مطلب "الحياد" مع ترقب بدء جولة مفاوضات جديدة بين كييف وموسكو

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إن بلاده "تدرس بعمق" قضية "حياد" أوكرانيا التي تشكل أحد البنود المركزية في المفاوضات مع روسيا لإنهاء النزاع. وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، أجريت عبر الإنترنت وبثت عبر قناة تلغرام للإدارة الرئاسية الأوكرانية، إن أحد بنود المفاوضات يتناول "الضمانات الأمنية والحياد". من جهة أخرى، نفى الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد أن يكون قد قصد تغيير النظام في روسيا عندما قال يوم السبت إن الرئيس فلاديمير بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة". وردا على سؤال لأحد المراسلين عما إذا كان يدعو لتغيير النظام في روسيا، أجاب بايدن بالنفي لدى مغادرته كنيسة في واشنطن عقب حضوره قداسا.

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9:18 رئيس بلدية ماريوبول يخشى من كارثة إنسانية ويقول يجب إخلاء المدينة

قال رئيس بلدية ماريوبول اليوم الاثنين إن المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا على شفا كارثة إنسانية ويجب إجلاء سكانها بالكامل.

وأضاف رئيس البلدية فاديم بويتشنكو أن حوالي 160 ألف مدني محاصرون في المدينة بدون كهرباء. وقال إن 26 حافلة كانت تنتظر إجلاء المدنيين لكن القوات الروسية لم توافق على منحهم ممرا آمنا.

وقال "روسيا الاتحادية تلعب معنا". وتنفي روسيا استهداف المدنيين وتحمل أوكرانيا مسؤولية الفشل المتكرر في الاتفاق على ممرات آمنة للمدنيين المحاصرين.

08:11 جولة مفاوضات جديدة بين أوكرانيا وروسيا ووضع "كارثي" في ماريوبول

مع ترقب بدء جولة مفاوضات جديدة بين كييف وموسكو في مطلع الأسبوع في إسطنبول، أبدت أوكرانيا استعدادها لمناقشة مسألة حيادها "بعمق"، في وقت تشهد مدينة ماريوبول بشرق البلاد وضعا إنسانيا "كارثيا".

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية ليل الأحد الاثنين على تويتر أن سكان المدينة المحاصرة والتي تتعرض للقصف منذ أسابيع "يكافحون من أجل البقاء، الوضع الإنساني كارثي".

جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول 02:36

01:34 أردوغان يؤكد في اتصال مع بوتين على ضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان إنه أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي يوم الأحد ضرورة وقف إطلاق النار وتحسين الظروف الإنسانية في أوكرانيا عقب الغزو الروسي.

وأضاف المكتب في البيان الذي أعقب المكالمة "أشار أردوغان إلى أهمية وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وإحلال السلام وتحسين الظروف الإنسانية في المنطقة".

00:03 زيلينسكي يؤكد أن عدة رجال أعمال روس عرضوا دعم أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أن عدة رجال أعمال روس عرضوا التبرع بأموال لمساعدة أوكرانيا، ولا سيما لدعم جيشها.

وخلال مقابلة عبر الفيديو مع وسائل إعلام روسية، قال زيلينسكي إنه تلقى "إشارات" من عدة رجال أعمال روس، بينهم الملياردير رومان أبراموفيتش المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي استهدفته عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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