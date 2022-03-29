مباشر: جولة مفاوضات جديدة بين موسكو وكييف في إسطنبول وأوكرانيا تعلن "تحرير" بلدة إربين

على مدار الساعة

انطلقت يوم الثلاثاء في إسطنبول، جولة مفاوضات جديدة بين كييف وموسكو في محاولة لوضع حد للحرب في أوكرانيا. من جانبه، أكد فولوديمير زيلينسكي الأحد في مقابلة عبر الإنترنت مع وسائل إعلام روسية نقلتها قناة الإدارة الرئاسية الأوكرانية على تلغرام أن من النقاط الرئيسية في المفاوضات "الضمانات الأمنية والحياد والوضع الخالي من الأسلحة النووية لدولتنا". في هذه الأثناء، أعلن وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي الإثنين أنّ قوات بلاده "حرّرت" بلدة إربين، في الضاحية الشمالية الغربية للعاصمة كييف، من القوات الروسية. تابعوا التغطية المستمرة للحرب في أوكرانيا على فرانس24.

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09:47 السلطات المحلية الأوكرانية: ضربة روسية تستهدف مبنى الإدارة المحلية في ميكولاييف في جنوب أوكرانيا

09:39 وكالة أنباء رسمية تركية: افتتاح المحادثات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول

بدأت المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول الثلاثاء، بعد الساعة 10,30 صباحا (07,30 ت غ) بقليل، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المفاوضين ودعاهم إلى "وضع حد لهذه المأساة" المتمثلة في الغزو الروسي لأوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير.

09:02 أوكرانيا تأمل في فتح ثلاثة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين في المدن المحاصرة

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك إن أوكرانيا تأمل في فتح ثلاثة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من البلدات والمدن المحاصرة الثلاثاء.

08:51 أردوغان متوجها إلى الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول: "للطرفين مخاوف مشروعة"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء لدى استقباله الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول حيث تبدأ جولة جديدة من المفاوضات الرامية إلى وقف الحرب بينهما، إن لدى روسيا وأوكرانيا "مخاوف مشروعة"، داعيا الجانبين إلى "وضع حد لهذه المأساة".

ومن المقرر أن تبدأ المحادثات بين الوفدين بعد هذا اللقاء في قصر دولما بخشة في إسطنبول حيث توجد مكاتب للرئاسة التركية.

08:33 المخابرات العسكرية البريطانية: روسيا ما زالت تشكل تهديدا كبيرا على كييف

قالت المخابرات العسكرية البريطانية الثلاثاء إن روسيا تشكل تهديدا كبيرا على كييف من خلال قدرتها على القصف على الرغم من أن القوات الأوكرانية تواصل الهجمات المضادة في شمال غرب المدينة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن القوات الروسية تواصل هجومها على ماريوبول والقصف متواصل على المدينة "لكن وسط المدينة ما زال تحت سيطرة الأوكرانيين".

04:56 أمنستي: الهجوم الروسي على أوكرانيا "تكرار" للحرب في سوريا

حذّرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" خلال تقديمها في جوهانسبرغ الثلاثاء تقريرها للعام 2021-2022 من أنّ الهجوم الروسي على أوكرانيا هو "تكرار" للحرب في سوريا، مشيرة إلى أن النزاع المستمرّ منذ أكثر من شهر في الجمهورية السوفياتية السابقة يشهد "تزايداً في جرائم الحرب".

04:04 كييف: لدينا "أدلّة" على استخدام روسيا ذخائر عنقودية في جنوب أوكرانيا

أكّدت كييف الإثنين أنّ لديها "أدلّة" على أنّ القوات الروسية استخدمت في اثنتين من مناطق جنوب أوكرانيا ذخائر عنقودية، الأسلحة المحظورة بموجب الاتفاقيات الدولية.

وردّاً على سؤال بشأن ما إذا كانت هذه الأسلحة استخدمت في قصف كييف، قالت المدّعية العامّة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا خلال مؤتمر صحافي "ليس لديّ أدلّة ملموسة" على أنّ هذه الأسلحة استخدمت في العاصمة، مشيرة إلى أنّ الجهات المعنية تواصل إجراء "تحقيقات" بهذا الشأن.

وأضافت "لكن لدينا أدلّة على استخدام قنابل عنقودية في منطقة أوديسا وفي منطقة خيرسون".

02:27 زيلينسكي: هناك حاجة لتشديد العقوبات على روسيا سريعا

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية على تشديد العقوبات سريعا ضد روسيا، بما يشمل حظر النفط، حتى لا تكون لموسكو الحرية في تصعيد تصرفاتها حيال بلاده.

01:41: أوكرانيا تعلن "تحرير" بلدة إربين الضاحية الشمالية الغربية لكييف

أعلن وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي الإثنين أنّ القوات الأوكرانية "حرّرت" بلدة إربين، الضاحية الشمالية الغربية للعاصمة كييف، من القوات الروسية.

وقال موناستيرسكي في تصريحات متلفزة "في الحقيقة، يجري التالي بالتوازي: القوات المسلّحة تتقدّم والشرطة تتقدّم ويجري فوراً تمشيط الشوارع بشكل كامل.. لذلك، فإنّ البلدة تحرّرت الآن، لكن ما زال التواجد فيها خطيراً".

01:03 بايدن يؤكد أنه "لن يتراجع" عن إشارته إلى وجوب مغادرة بوتين السلطة

رفض الرئيس الاميركي جو بايدن الإثنين التراجع عن إعلانه في خطاب أساسي خلال عطلة نهاية الأسبوع أنّه لا يمكن لنظيره الروسي فلاديمر بوتين "البقاء في السلطة"، قائلاً إنه كان يعبّر عن "غضب شخصي" ولم يكن يقصد أنّه يرغب بالإطاحة بسيد الكرملين.

وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض "لن أتراجع عمّا قلته" و"لن أعتذر".

بايدن يؤكد أنه "لن يتراجع" عن إشارته إلى وجوب مغادرة بوتين السلطة 04:26

00:27 لندن: عناصر من مجموعة فاغنر الروسية في شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الإثنين أنّ مرتزقة روساً من مجموعة فاغنر ينتشرون في شرق أوكرانيا، مشيرة إلى أنّه وفقاً لتقديراتها فإنّ ما يزيد عن ألف مقاتل من هذه المجموعة شبه العسكرية الروسية يمكن أن يشاركوا في القتال ضدّ القوات الأوكرانية.

فرانس24/ أ ف ب/رويترز

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