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موفد فرانس24: متطوعون بينهم طبيب نيجيري وسكن مجاني وورشات للأطفال لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين

01:59 تدفق اللاجئين عبر معبر ميديكا على الحدود الأوكرانية البولندية. © فرانس24

تتواصل عملية إجلاء اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا عبر معبر ميديكا على الحدود مع بولندا، حيث يتواجد موفد فرانس24 رائد أبو زيدة، الذي زار بعض مراكز الاستقبال والتقى عددا من هؤلاء اللاجئين الذين يقدم بالأساس سكن مجاني مؤقت، وخدمات طبية، كما التقى متطوعين من مختلف مناطق العالم أتوا لمساعدة الفارين من الحرب، كما الشأن بالنسبة لطبيب نيجيري متطوع وضع قدم لتقديم المساعدة اعتبارا لكونه درس في أوكرانيا، كما يستفيد أطفال اللاجئين من ورشات ينظمها المشرفون على تلك الأماكن. وأشار موفد فرانس24 نقلا عن حرس الحدود الأوكراني، إلى انخفاض عدد اللاجئين الذين عبروا إلى بولندا الإثنين، إذ قدر عددهم بحوالي 3 آلاف لاجئ، ما يرفع العدد الإجمالي إلى مليونين و350 ألف شخص.