مباشر: الولايات المتحدة تحذر رعاياها في روسيا من خطر تعرضهم للمضايقة الأمنية والاعتقال

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حذرت الولايات المتحدة الثلاثاء رعاياها في روسيا من خطر تعرضهم للمضايقة من قوات الأمن الروسية "بما في ذلك الاعتقال"، بسبب الموقف الأمريكي من الغزو الروسي لأوكرانيا. من جهة أخرى، قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 33 آخرون بجروح الثلاثاء في غارة روسية دمرت جزئيا مبنى الإدارة الإقليمية في ميكولايف، المدينة القريبة من أوديسا والتي شهدت فترة هدوء في الأيام الأخيرة، بحسب السلطات الأوكرانية. تابعوا تغطية فرانس24 لآخر التطورات في الحرب على أوكرانيا على مدار الساعة.

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7.40: واشنطن تحذر رعاياها في روسيا من خطر تعرضهم "للاعتقال"

حذرت الولايات المتحدة الثلاثاء رعاياها في روسيا من خطر تعرضهم "للاعتقال" على أيدي السلطات الروسية، مجددة مناشدتها المواطنين الأمريكيين عدم السفر إلى هذا البلد وأولئك الموجودين فيه مغادرته في الحال. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك "إمكانية لتعرض مواطنين أمريكيين للمضايقة" من قبل قوات الأمن الروسية، "بما في ذلك الاعتقال"، وذلك بسبب موقف واشنطن من الغزو الروسي لأوكرانيا.

6.50: قتلى وجرحى في غارة روسية على ميكولايف جنوب أوكرانيا

لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 33 آخرون بجروح الثلاثاء في غارة روسية دمرت جزئيا مبنى الإدارة الإقليمية في ميكولايف، المدينة القريبة من أوديسا والتي شهدت فترة هدوء في الأيام الأخيرة، بحسب السلطات الأوكرانية. وأصاب صاروخ روسي المبنى المكون من تسعة طوابق قبيل الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي ودمر بالكامل الجزء الأوسط من المبنى.

6.40: الأمم المتحدة تتهم روسيا بالتسبب بـ"أزمة غذاء عالمية"

اتهمت روسيا في مجلس الأمن الثلاثاء بالتسبب بـ"أزمة غذاء عالمية" وتعريض الناس لخطر "المجاعة" عبر إطلاق حرب أوكرانيا، التي تعد "سلة الخبز" لأوروبا. وقالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان خلال اجتماع لمجلس الأمن مكرس للأزمة الإنسانية في أوكرانيا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بدأ هذه الحرب. فلاديمير بوتين أحدث هذه الأزمة الغذائية العالمية. وهو القادر على وقفها".

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