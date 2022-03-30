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موفد فرانس24 إلى خاركيف: متحدث عسكري أوكراني يؤكد انتشار مرتزقة فاغنر وميليشيات صربية في عدد من المدن

04:37 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

تشهد خاركيف معارك عنيفة فيما استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على قرية مالا روغان الصغيرة في الريف على مسافة أربعة كيلومترات قرب المدينة الواقعة شرق البلاد. من جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن مرتزقة روسا من مجموعة فاغنر ينتشرون بالمنطقة. وفي السياق، قال أشرف عبيد موفد فرانس24 إلى خاركيف: "المتحدث العسكري لمدينة دنيبرو الذي التقيناه أكد لنا تواجدا كثيفا" لعناصر من مرتزقة فاغنر، "هدفها بحسب المتحدث هو ترويع الناس. وذكر لنا كذلك أن هناك عددا من الميليشيات الأخرى المتواجدة في عدد من المدن الأوكرانية وعلى رأسها مجموعة صربية. ونفى المتحدث وجود مجموعات من أفريقيا أو من دول شرق المتوسط" للقتال إلى جانب الجيش الروسي الذي يشن عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط.