مباشر: مستشارو بوتين "يخشون إخباره بالحقيقة" بشأن الحرب في أوكرانيا وفق الاستخبارات البريطانية

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قال مدير الاستخبارات البريطانية جيريمي فليمينغ الخميس إن مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يخشون إخباره بالحقيقة" بشأن إستراتيجيته الحربية "الفاشلة" في أوكرانيا. وصرح فليمينغ بأن بوتين "ارتكب خطأ كبيرا جدا في تقدير" الهجوم الذي بدأته قواته على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط وتداعياته. تابعوا تغطية فرانس24 لآخر التطورات على مدار الساعة.

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6.50: مستشارو بوتين "يخشون إخباره بالحقيقة" بشأن غزو أوكرانيا

كشف مدير الاستخبارات البريطانية جيريمي فليمينغ الخميس في خطاب ألقاه بالجامعة الوطنية الأسترالية في كانبيرا، عن أن مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يخشون إخباره بالحقيقة" بشأن إستراتيجيته الحربية "الفاشلة" في أوكرانيا، وقال إن بوتين "ارتكب خطأ كبيرا جدا في تقدير" الهجوم الذي بدأ في 24 شباط/فبراير وتداعياته.

6.40: جنود روس رفضوا تنفيذ الأوامر في أوكرانيا

قال رئيس هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية، وهي وكالة تجسس الأربعاء، إن معلومات استخباراتية جديدة أظهرت أن بعض الجنود الروس في أوكرانيا رفضوا تنفيذ الأوامر وخربوا عتادهم وأسقطوا بطريق الخطأ إحدى طائراتهم.

6.30: السويد قد تطلب الانضمام لحلف شمال الأطلسي

قالت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون الأربعاء إنها "لا تستبعد" أن تقدم بلادها طلبا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا، في تغيير أساسي في موقفها الذي كان حتى اليوم يرفض انضمام ستوكهولم لأي تحالف عسكري.

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