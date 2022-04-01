مباشر - أوكرانيا: ماريوبول تتهيأ لفتح ممر إنساني وأوروبا أمام موعد نهائي لسداد ثمن الغاز الروسي بالروبل

تستأنف الجمعة جولة مفاوضات جديدة بين موسكو وكييف بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ خمسة أسابيع حتى مع تأهب أوكرانيا لمزيد من الهجمات في الجنوب والشرق. إلى ذلك، تأمل السلطات الأوكرانية في إجلاء المزيد من السكان من مدينة ماريوبول بعد موافقة روسيا على فتح ممر إنساني، لكن عدة اتفاقات سابقة انهارت وسط تبادل للاتهامات. اقتصاديا، يواجه المشترون الأوروبيون للغاز الروسي الجمعة موعدا نهائيا لبدء السداد بالروبل، مع إصرار الطرف الأوروبي على رفض هذا الإجراء. وأعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي المالطية روبرتا ميتسولا أنها "في طريقها إلى كييف".

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بوتين يرفع ورقة الغاز وأوروبا ترفض التسديد بالروبل 01:25

07:34 المخابرات البريطانية تشير إلى أن أوكرانيا استعادت قريتي سلوبودا ولوكاشيفكا

أكدت المخابرات العسكرية البريطانية أن القوات الأوكرانية استعادت قريتي سلوبودا ولوكاشيفكا الواقعتين إلى الجنوب من تشيرنيهيف وعلى طرق الإمداد الرئيسية بين المدينة وكييف.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية: "واصلت أوكرانيا أيضا شن هجمات مضادة ناجحة ولكن محدودة إلى الشرق والشمال الشرقي من كييف". وأضافت أن تشيرنيهيف وكييف تتعرضان لضربات جوية وصاروخية متواصلة على الرغم من مزاعم روسيا عن تقليص أنشطتها في هذه المناطق.

06:56 حاكم إقليمي: أوكرانيا تقصف مستودع وقود في بيلغورود الروسية

أعلن حاكم إقليمي أن طائرتي هليكوبتر حربيتين أوكرانيتين قصفتا منشأة لتخزين الوقود في مدينة بيلغورود الروسية بعدما عبرتا الحدود على ارتفاع منخفض.

وأضاف حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف أن القصف أدى إلى حريق تسبب في إصابة اثنين من العمال، في حين تم إجلاء سكان بعض المناطق في المدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

ويأتي هذا بعد يومين من انفجارات في مستودع أسلحة هزت المنطقة وقال عنها جلادكوف إنه يُعتقد أنها نتجت عن حريق آخر، مضيفا أن السلطات المحلية تنتظر تأكيدا من وزارة الدفاع.

05:24 كييف ستتمكن قريبا من حماية أجوائها بشكل أفضل وتتوقع عتادا عسكريا "فائق الحداثة"

أعلن سفير أوكرانيا لدى اليابان سيرجي كورسونسكي أن بلاده ستتمكن قريبا من حماية أجوائها ومدنها بشكل أفضل من الهجمات الروسية لأنها تتوقع عتادا عسكريا "فائق الحداثة" من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأضاف كورسونكي في مؤتمر صحافي "لا تزال لهم الغلبة في القوة الجوية والطائرات والصواريخ، ونتوقع أن نبدأ تسلم عتاد فائق الحداثة من الولايات المتحدة وبريطانيا لحماية سمائنا ومدننا".

04:17 مسؤولون أمريكيون يجوبون العالم لإبقاء الضغط على بوتين مع ارتفاع الروبل

سافر كبار المسؤولين الأمريكيين هذا الأسبوع لدفع زعماء العالم لمواصلة الضغط على موسكو أو الانضمام إلى حملة العقوبات وغيرها من الإجراءات التي تستهدفها، وذلك مع دخول الحرب في أوكرانيا أسبوعها الخامس وتلاشي الصدمة الاقتصادية الأولية في روسيا على ما يبدو.

فقد ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حرب أوكرانيا مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في المغرب. والتقى والي أدييمو نائب وزير الخزانة بكبار المسؤولين في لندن وبروكسل وباريس، وسيختتم الأسبوع في برلين. كما ضغط داليب سينغ نائب مستشار الأمن القومي للاقتصاد الدولي على المسؤولين في نيودلهي.

02:33 موسكو سترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي والصدام معها ليس في مصلحته

أعلن مسؤول كبير بوزارة الخارجية أن روسيا سترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي وأن التكتل ربما يدرك أن المواجهة مع موسكو ليست في مصلحته، وفق ما نقلته وكالة الإعلام الروسية.

وقال نيكولاي كوبرينيتس لوكالة الأنباء "لن تظل أفعال الاتحاد الأوروبي بدون رد. العقوبات غير المسؤولة التي تفرضها بروكسل تؤثر سلبا بالفعل على حياة الأوروبيين العاديين اليومية".

01:50 زيلينسكي يقيل مسؤولين كبيرين "لأنهما خائنان"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة مصورة إقالة اثنين من كبار أعضاء جهاز الأمن، هما رئيس الأمن الداخلي وكذلك رئيس فرع الجهاز في منطقة خيرسون، لأنهما خائنان.

وقال: "ليس لدي وقت للتعامل مع جميع الخونة، لكنهم سيعاقبون جميعا بالتدريج"، مضيفا أن الرجلين خانا قَسَم الدفاع عن أوكرانيا، دون أن يذكر تفاصيل محددة.

01:50 بايدن يعتقد أنّ بوتين وضع بعض مستشاريه "رهن الإقامة الجبرية"

أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس إلى أن لديه "مؤشرات" على أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "أقال بعضا من مستشاريه أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية" بعد أن "عزل نفسه" أثناء محاولته إدارة الهجوم على أوكرانيا.

وفي أول تصريحات علنية له حول التقييمات الغربية للتوترات الداخلية في الكرملين بشأن الحرب في أوكرانيا، قال بايدن أيضا إنه "متشكك" حيال ادعاء موسكو أنها ستقلص هجومها في أجزاء من البلاد.

01:26 رئيسة البرلمان الأوروبي تتوجه إلى كييف

أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي المالطية روبرتا ميتسولا أنها "في طريقها إلى كييف". وكتبت على تويتر باللغتين الإنكليزية والأوكرانية "أنا في طريقي إلى كييف"، مرفقة جملتها بهاشتاغ لدعم أوكرانيا، من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.

انتُخبت ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي في 18 كانون الثاني/يناير، وهي ستكون أول مسؤول عن مؤسسة أوروبية يزور العاصمة الأوكرانية منذ بداية الهجوم الروسي.

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